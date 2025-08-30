Cel puţin trei persoane au murit în incendiul unei clădiri guvernamentale din oraşul Makassar, estul Indoneziei, declanşat de manifestanţi.

„Incidentul de aseară a făcut trei morţi. Două persoane au murit la faţa locului, iar una la spital. Au fost prinse în clădirea în flăcări”, a declarat pentru AFP Rahmat Mappatoba, secretarul consiliului municipal din Makassar, principalul oraş din provincia Sulawesi de Sud, scrie Agerpres.

El i-a acuzat pe manifestanţi că au luat cu asalt biroul pentru a-l incendia, în timp ce demonstraţii au izbucnit în toată ţara în urma morţii unui şofer de motocicletă-taxi care a fost lovit de o maşină de poliţie.

„Acest lucru este dincolo de ceea ce am fi putut prevedea. De obicei, manifestanţii aruncă doar cu pietre sau ard o anvelopă în faţa birourilor. Nu intră niciodată prin în clădire cu forţa sau să îi dea foc”, a adăugat el.

Două dintre victime erau angajaţi ai consiliului local, iar a treia, o femeie, era funcţionar public.

Cel puţin patru persoane au fost, de asemenea, rănite în incendiu, care a fost ulterior stins, şi primesc îngrijiri la spital, a adăugat responsabilul local.

În Indonezia, au izbucnit vineri după-amiază ciocniri violente între manifestanţi şi poliţiştii care au folosit gaze lacrimogene pentru a respinge sute de protestatari la Jakarta, după moartea unui şofer de motocicletă-taxi, strivit de o maşină de poliţie, şapte membri ai forţelor de ordine fiind arestaţi.

Editor : A.P.