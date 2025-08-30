Live TV

Video Trei persoane au murit într-un incendiu în timpul unei manifestaţii în orașul Makassar din Indonezia

Data publicării:
incendiu indonezia makassar
Foto: Daeng Info X

Cel puţin trei persoane au murit în incendiul unei clădiri guvernamentale din oraşul Makassar, estul Indoneziei, declanşat de manifestanţi.

„Incidentul de aseară a făcut trei morţi. Două persoane au murit la faţa locului, iar una la spital. Au fost prinse în clădirea în flăcări”, a declarat pentru AFP Rahmat Mappatoba, secretarul consiliului municipal din Makassar, principalul oraş din provincia Sulawesi de Sud, scrie Agerpres.

El i-a acuzat pe manifestanţi că au luat cu asalt biroul pentru a-l incendia, în timp ce demonstraţii au izbucnit în toată ţara în urma morţii unui şofer de motocicletă-taxi care a fost lovit de o maşină de poliţie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Acest lucru este dincolo de ceea ce am fi putut prevedea. De obicei, manifestanţii aruncă doar cu pietre sau ard o anvelopă în faţa birourilor. Nu intră niciodată prin în clădire cu forţa sau să îi dea foc”, a adăugat el.

Două dintre victime erau angajaţi ai consiliului local, iar a treia, o femeie, era funcţionar public.

Cel puţin patru persoane au fost, de asemenea, rănite în incendiu, care a fost ulterior stins, şi primesc îngrijiri la spital, a adăugat responsabilul local.

În Indonezia, au izbucnit vineri după-amiază ciocniri violente între manifestanţi şi poliţiştii care au folosit gaze lacrimogene pentru a respinge sute de protestatari la Jakarta, după moartea unui şofer de motocicletă-taxi, strivit de o maşină de poliţie, şapte membri ai forţelor de ordine fiind arestaţi.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
2
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
3
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
5
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de...
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
Digi Sport
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
otopeni
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă...
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta. Meteorologii anunță ce...
avion
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart...
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri...
Ultimele știri
Cea mai mare economie a Europei, afectată de inflație și șomaj, pe fondul tarifelor vamale anunțate de SUA
Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia
Aglomeraţie la granița cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Rute alternative pentru ieșirea din ţară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
autocar rasturnat in statul new york
Morţi şi răniţi, inclusiv copii, după ce un autocar care venea de la Cascada Niagara s-a răsturnat în statul New York
soldati pe front in ucraina
Aproape 2 milioane de soldați ucraineni ar fi fost uciși sau au dispărut de la începutul războiului, susține presa de la Moscova
tabara de refugiati in sudan
Sudanul este lovit de cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani: zeci de morți săptămânal, „situaţii oribile şi dezumanizante”
branza cu mucegai alb
Franţa retrage mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai alb după ce două persoane au murit în urma consumului
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat...
Fanatik.ro
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui...
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Benedict Cumberbatch dezvăluie regula de la care nu se abate pentru ca familia să fie fericită. El și Sophie...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Cum poți primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
O simplă zgârietură de pisică i-a schimbat viața unei femei. A fost internată în spital și s-a luptat zile...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie