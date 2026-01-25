Trei soldați ruși beți s-au împușcat între ei pentru un binoclu cu vedere nocturnă jefuit, susține o mișcare partizană

Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unei dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere termice capturate, potrivit mișcării partizane Atesh.

Mișcarea partizană Atesh, într-o actualizare de sâmbătă, a declarat că disputa a avut loc între trei soldați din Regimentul 33 de pușcași motorizați din Rusia, în districtul Kirovski din Donetsk. Data presupusului incident nu este clară, informează Kyiv Post.

Cei din Atesh au povestit că cei trei soldați beau într-un bar local când a izbucnit disputa, deoarece nu se puteau pune de acord asupra prețului la care să vândă „camera termică standard” capturată pe front.

„Disputa a continuat în afara barului, unde au izbucnit împușcăturile. Un soldat a fost ucis la fața locului”, a scris Atesh.

Astfel de camere sunt foarte apreciate de trupele de pe linia frontului, deoarece permit forțelor să detecteze mișcările inamice și țintele în întuneric și în condiții de vizibilitate redusă, oferind un avantaj crucial pe câmpul de luptă.

Camerele cu imagistică termică vândute de magazinele de echipament militar ucrainean costă de obicei între 1.000 și câteva mii de dolari.

Potrivit Atesh, armata rusă a încercat să mușamalizeze incidentul, prezentându-l ca „manipularea neglijentă a unei arme”.

„Comanda încearcă să limiteze accesul la informații și să împiedice răspândirea știrii în afara unității”, a scris Atesh.

Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent autenticitatea ultimului raport.

