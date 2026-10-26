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Trei suspecți au fost arestați după atacul asupra unei biserici ortodoxe din Iordania, soldat cu nouă morți

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JORDAN KARAK CHURCH SHOOTING
Biserica ortodoxă din guvernoratul Karak, în sudul Iordaniei, unde un atac armat comis în timpul unei înmormântări s-a soldat cu nouă morți și 25 de răniți. Foto: Profimedia Images
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Trei suspecți au fost arestați luni în Iordania, după atacul armat asupra unei biserici ortodoxe grecești din satul Hammoud, în sudul Iordaniei, soldat cu nouă morți și 25 de răniți. Cei trei au fost capturați într-o casă abandonată, în urma unui schimb de focuri cu forțele de securitate.

„I-am arestat pe asasini, examinăm toate circumstanţele care îi împing pe tineri spre extremism şi îi vom aduce în faţa justiţiei pe toţi cei a căror implicare este stabilită”, a declarat ministrul de interne, Mazen Al-Faraya, pe X.

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Conform ultimului bilanţ, nouă persoane au fost ucise şi 25 au fost rănite în acest atac fără precedent împotriva creştinilor din regat, comis vineri de bărbaţi înarmaţi în satul Hammoud din sudul ţării, transmite Agerpres.

Televiziunea publică iordaniană a relatat că „cei trei terorişti responsabili de atac” au fost arestaţi luni dimineaţă „într-o casă abandonată” din guvernoratul Karak, unde se află biserica vizată.

„Toţi trei au fost răniţi într-o confruntare armată, în timp ce niciun membru al forţelor de securitate nu a fost rănit”, a mai transmis ministrul pe X.

Direcţia Securităţii Publice din Iordania a anunţat că atacatorii au pătruns în incinta bisericii şi au deschis focul asupra unui cortegiu funerar.

Denunţând un „atac terorist”, regele Abdullah al II-lea, care a vizitat răniţii spitalizaţi în Karak, a dat asigurări vineri pe X că vor fi aplicate cele mai severe pedepse împotriva autorilor atacului. Guvernoratul Karak numără în jur de 375.000 de locuitori, inclusiv o importantă comunitate creştină.

Potrivit Ministerului Turismului, creştinii reprezintă între 2% şi 3% din populaţia Iordaniei, ţară majoritar musulmană cu 11 milioane de locuitori.

În Iordania au fost decretate trei zile de doliu naţional începând de vineri, iar steagurile au fost coborâte în bernă la instituţiile guvernamentale şi publice.

Editor : M.I.

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