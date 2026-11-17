Rusia, Arabia Saudită și Australia sunt cei mai mari trei exportatori de dioxid de carbon din istorie, conform analizei combustibililor fosili din 1850 încoace, transmite The Guardian.

Rusia se află în fruntea listei globale de exportatori de combustibili fosili, ca urmare a vastelor sale zăcăminte de cărbune, petrol și gaze. Luând în considerare emisiile de CO2 produse prin arderea acestor exporturi, Rusia a fost responsabilă pentru peste 70 de gigatone, până la sfârșitul anului 2025.

Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze din lume, este următoarea, cu aproximativ 60 de gigatone de CO2 exportate. Țara a fost mult timp o forță obstrucționantă la summiturile anuale ale ONU privind clima.

Australia se află pe locul trei, mult în urma primilor doi exportatori, fiind responsabilă pentru peste 25 de gigatone de CO2 exportat, nu cu mult înaintea Venezuelei. Revelația vine în timp ce Australia este președinta summitului ONU privind clima din acest an, Cop31, care se află acum în a doua săptămână în Turcia. Țara nu a stabilit încă un punct limită pentru utilizarea sau exportul de combustibili fosili, care reprezintă aproximativ două cincimi din economia sa de export.

Louise Hutchins, coordonatoarea Coaliției Internaționale „Fă poluatorii să plătească”, a declarat: „Această analiză vă spune multe despre ce nu merge bine în negocierile climatice. Aici, la Cop31, guvernele susțin că nu există suficienți bani pentru a aborda criza climatică, în timp ce Australia, Rusia și Arabia Saudită, care au acumulat averi din combustibilii fosili, continuă să dețină o putere politică esențială în acest proces bazat pe consens.”

„Uitați-vă doar la Australia. Contribuția sa la încălzirea globală se dublează atunci când se iau în considerare exporturile de combustibili fosili. Cu toate acestea, coprezidează chiar negocierile în care discuțiile privind finanțarea schimbărilor climatice sunt din nou într-un impas.”

„Responsabilitatea este a celor bogați, a celor puternici și a profitorilor. Cei care au făcut averi din combustibilii fosili trebuie să plătească pentru pagube.”

Analiza exporturilor istorice de combustibili fosili, realizată de Carbon Brief și consultată de The Guardian, atribuie responsabilitatea pentru emisiile de CO2 în funcție de țara care extrage combustibilii fosili, spre deosebire de majoritatea analizelor, care se concentrează pe țările în care este eliberat CO2.

Calcularea provenienței combustibililor fosili pune economia globală și responsabilitățile istorice pentru emisii într-o lumină nouă. Țările exportatoare pot ocupa locuri relativ scăzute pe lista emițătorilor globali de gaze cu efect de seră, deoarece aceste calcule se bazează pe utilizarea combustibililor fosili.

Analiza arată, de asemenea, că SUA și China – cei mai mari doi emițători de gaze cu efect de seră din lume în prezent – ​​poartă încă o responsabilitate mai mare pentru emisiile istorice decât Rusia, Arabia Saudită sau Australia, deoarece, pe lângă importul de cantități uriașe de combustibili fosili, acestea și-au consumat și propriile rezerve.

Rezultatele conferinței ONU Cop28 de la Dubai din 2023 au cerut tuturor țărilor să contribuie la o tranziție globală de la combustibilii fosili, dar nu au stabilit niciun calendar sau plan de lucru pentru a realiza acest lucru. La Cop31, luni după-amiază, Australia a publicat o primă schiță a unui posibil rezultat al summitului, care conținea un apel pentru „tranziția imediată de la combustibilii fosili în sistemele energetice”.

Cu toate acestea, multe țări – inclusiv Arabia Saudită – și-au înăsprit pozițiile de negociere de la Dubai, iar absența SUA sub conducerea lui Donald Trump reduce presiunea de a găsi compromisuri. Mulți observatori consideră că referința la „tranziția imediată” este puțin probabil să supraviețuiască nevătămată prin celelalte câteva versiuni ale textului deciziei de intenție care sunt probabile.

Arabia Saudită, Rusia și aliații din grupul arab, precum și alții, se opun chiar ideii de a avea un text de intenție, ceea ce ar putea împiedica și mai mult negocierile.

Climate Analytics, un grup de experți, a publicat marți o analiză separată care arată că Australia, în ciuda faptului că a prezidat Cop31, pare să nu aibă planuri de a-și reduce propria extracție de combustibili fosili.

Minele de cărbune sunt încă autorizate, însă acestea ar urma să rămână în funcțiune până în 2088, mult după ce se presupune că toate țările au atins emisii nete zero de gaze cu efect de seră, în jurul mijlocului secolului.

Asad Rehman, directorul executiv al organizației Prietenii Pământului, a declarat: „Este timpul ca tangoul mortal dintre producătorii de combustibili fosili și cei blocați în dependența de petrol și gaze să aibă ultimul dans. Trebuie să închidem robinetul combustibililor fosili și să împingem națiunile mai bogate să se angajeze în favoarea unei eliminări treptate echitabile, rapide și complet finanțate. Aceasta înseamnă finanțare publică reală și acces la tehnologia care poate face acest lucru posibil pentru țările care suportă greul dezastrului climatic.”

Editor : Ș.R.