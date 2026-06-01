Trei vaccinuri experimentale împotriva Ebola sunt dezvoltate în regim de urgență: „Fiecare zi contează”

Trei vaccinuri experimentale împotriva variantei rare Bundibugyo a virusului Ebola sunt dezvoltate în regim de urgență, pe fondul temerilor că actualul focar din Republica Democrată Congo ar putea deveni unul dintre cele mai grave din istorie.

Inițiativa Internațională pentru Vaccinuri împotriva SIDA (IAVI), care lucrează la unul dintre vaccinuri, a avertizat că actualul focar riscă să devină cel mai grav înregistrat vreodată. Universitatea Oxford și compania farmaceutică Moderna dezvoltă, la rândul lor, vaccinuri împotriva speciei Bundibugyo a virusului Ebola.

Coaliția pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI), care finanțează toate cele trei proiecte, a subliniat că „fiecare zi contează”. În prezent, există peste 1.000 de cazuri suspecte în Republica Democrată Congo și nouă cazuri confirmate în Uganda vecină, scrie BBC.

Există temeri tot mai mari că acest focar, identificat abia după ce se răspândise într-o zonă de conflict cu resurse medicale limitate, ar putea ajunge la dimensiunile celei mai mari epidemii de Ebola din istorie, cea din Africa de Vest din perioada 2014–2016. Atunci, aproape 29.000 de persoane au fost infectate și peste 11.000 au murit.

„Cred că există în mod clar riscul ca acest focar să fie la fel de grav ca acela, dacă nu chiar mai grav, iar dezvoltarea unui vaccin și a altor măsuri de combatere reprezintă în mod evident o prioritate”, a declarat dr. Mark Feinberg, directorul IAVI.

Vaccinurile trebuie dezvoltate separat pentru fiecare specie de virus Ebola. Există șase specii cunoscute, însă doar trei sunt responsabile de epidemii la oameni. În prezent există un vaccin împotriva celei mai răspândite specii, Zaire, însă actualul focar este provocat de o altă tulpină, numită Bundibugyo. Aceasta a mai fost identificată doar de două ori în trecut și nu există încă un vaccin aprobat.

IAVI lucrează la o versiune modificată a vaccinului împotriva Ebola Zaire pentru a combate Bundibugyo. Vaccinul experimental a fost testat pe maimuțe, unde a antrenat rapid sistemul imunitar și a oferit o protecție de aproape 100%. Feinberg a declarat că rezultatele obținute până acum îl fac „optimist în privința potențialului” vaccinului, însă în prezent ar fi necesare între șapte și nouă luni pentru a-l pregăti pentru studiile clinice, deși echipa încearcă să accelereze acest proces.

Și compania farmaceutică Moderna a anunțat că utilizează tehnologia sa bazată pe ARN mesager (ARNm), folosită pentru dezvoltarea rapidă a vaccinurilor în timpul pandemiei de COVID-19, pentru a crea un vaccin împotriva Bundibugyo.

„Vom acționa cu urgență și rigoare științifică pentru a sprijini răspunsul la epidemie și pentru a aduce un posibil vaccin mai aproape de comunitățile care au cea mai mare nevoie de el”, a declarat Stéphane Bancel, directorul general al Moderna.

Universitatea Oxford a anunțat de asemenea că folosește propria tehnologie de vaccinare, care a contribuit la salvarea multor vieți în timpul pandemiei de COVID-19, pentru a dezvolta un nou vaccin împotriva Ebola. Acesta ar putea fi pregătit pentru studii clinice în două până la trei luni.

Toate cele trei vaccinuri urmăresc să antreneze organismul să recunoască aceeași structură de la suprafața virusului, cunoscută sub numele de glicoproteina Bundibugyo. Totuși, fiecare utilizează o tehnologie diferită pentru a atinge acest obiectiv.

IAVI folosește un virus viu, dar inofensiv, modificat genetic astfel încât să conțină și glicoproteina Ebola. Sistemul imunitar combate virusul inofensiv și învață simultan să recunoască și să lupte împotriva Ebola.

Vaccinul ARNm și vaccinul dezvoltat de Oxford introduc în organism un fragment de cod genetic. Odată ajuns în celule, acesta determină producerea glicoproteinei Bundibugyo, pe care organismul o identifică drept element străin și începe să o atace.

În toate cazurile, sistemul imunitar ar avea astfel un avantaj important în fața unei infecții reale cu virusul Ebola. Cu toate acestea, diferențele dintre tehnologii și modul în care acestea stimulează sistemul imunitar ar putea influența nivelul de protecție oferit sau numărul de doze necesare. Toate aceste aspecte trebuie evaluate în cadrul studiilor clinice.

Coaliția pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI) finanțează etapele timpurii ale cercetării. „Pe măsură ce virusul Bundibugyo se răspândește rapid și nu există vaccinuri autorizate, fiecare zi contează în cursa împotriva acestei boli mortale”, a declarat dr. Richard Hatchett, directorul executiv al CEPI.

