Trei zile de doliu naţional în Columbia pentru victimele cutremurului devastator de pe 10 august

Preşedintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a declarat doliu naţional timp de trei zile pentru victimele cutremurului cu magnitudinea de 7,2, care a zguduit luni mai multe regiuni ale ţării şi a provocat aproximativ 240 de decese, a informat miercuri guvernul de la Bogota.

„Guvernul naţional, în numele poporului columbian, îşi exprimă profunda durere pentru decesul persoanelor care şi-au pierdut viaţa ca urmare a cutremurului produs pe 10 august 2026 pe teritoriul naţional şi se solidarizează cu doliu familiilor şi prietenilor acestor persoane”, precizează un decret emis de preşedinţie, potrivit EFE, preluat[ de Agerpres.

Din acest motiv, timp de trei zile, începând de miercuri, „va fi arborat drapelul naţional în bernă” la clădirile publice din ţară şi la misiunile diplomatice ale Columbiei din străinătate, adaugă decretul.

Potrivit documentului semnat de De la Espriella, care a preluat preşedinţia în urmă cu doar cinci zile, „pierderile de vieţi umane îndoliază atât familiile şi prietenii lor, cât şi guvernul naţional”, care „îşi exprimă solidaritatea în faţa unei asemenea tragedii”, fapte care, de asemenea, „îndurerează întreaga ţară”.

Seismul, cel mai puternic suferit de Columbia în acest secol, s-a produs luni la ora locală 07:34 (12:34 GMT) şi a avut epicentrul în San Jose del Palmar din Departamentul Choco, unul dintre cele mai afectate de tragedie alături de Valle del Cauca, Risaralda şi Caldas, în regiunile de sud-vest şi centru ale Columbiei.

Potrivit cifrelor date publicităţii marţi de De la Espriella, cutremurul a provocat până în prezent cel puţin 181 de decese, dar datele autorităţilor regionale ridică acest număr la aproximativ 240, în timp ce căutarea şi salvarea a sute de persoane prinse sub dărâmături continuă, în special în oraşele Cali şi Pereira unde s-au prăbuşit clădiri.=

Editor : B.P.