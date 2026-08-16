Trimisul american Jared Kushner s-a întâlnit cu liderul politic al Hamas în Egipt: „Nu poate exista nicio ambiguitate”

Jared Kushner, trimisul președintelui american Donald Trump, s-a întâlnit duminică în Egipt cu liderii Hamas pentru a-i îndemna să-și respecte angajamentul de a se dezarma, potrivit a două surse care au cunoștință despre întrevedere, relatează Axios.

Aceasta a fost prima întâlnire a lui Kushner cu liderii Hamas de la semnarea acordului de încetare a războiului din Gaza, în luna octombrie a anului trecut.

Această întâlnire neobișnuită a avut loc în contextul în care Casa Albă și Consiliul pentru Pace al lui Trump fac presiuni atât asupra Hamas, cât și asupra Israelului pentru a trece la următoarea etapă a planului de pace în 20 de puncte al Statelor Unite.

Se preconizează că ginerele și trimisul lui Donald Trump va efectua luni o vizită în Israel și se va întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre „măsurile corespunzătoare” pe care Israelul trebuie să le ia, a precizat sursa.

La întâlnire au participat alături de Kushner înaltul reprezentant al Consiliului pentru Pace, Nickolay Mladenov, și fostul prim-ministru britanic Tony Blair, care este, de asemenea, membru al consiliului.

Liderul politic al Hamas, Khalil al-Hayya, a participat alături de șeful serviciilor secrete egiptene, Hassan Rashad, de diplomatul qatarez Ali al-Thawadi și de un înalt oficial turc.

O sursă care are cunoștințe despre întâlnire a declarat că obiectivul era „transpunerea” obligațiilor Hamas de a demilitariza Gaza „în măsuri concrete și verificabile”.

Sursa a precizat că aceste măsuri menite să mențină încetarea focului în Gaza includ transferul autorității de guvernare către guvernul tehnocratic palestinian și asigurarea faptului că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare a enclavei palestiniene.

Consiliul pentru Pace dorește ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare și de demontare a infrastructurii militare, să permită desfășurarea Forței Internaționale de Stabilizare și să faciliteze redresarea și reconstrucția Gazei, fără ca palestinienii implicați în aceste eforturi să fie victime ale furturilor sau intimidărilor, a declarat sursa.

De asemenea, consiliul dorește ca Israelul să efectueze „retrageri corespunzătoare” din Gaza în cazul în care Hamas începe procesul de dezarmare și să accelereze ajutorul umanitar către această enclavă.

„Nu poate exista nicio ambiguitate: Hamas trebuie să renunțe la puterea de guvernare, la toate armele și la întreaga infrastructură militară. Iar Gaza nu va mai putea fi niciodată o sursă de terorism pentru Israel”, a declarat sursa.

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Editor : A.M.G.