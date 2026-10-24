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„Triunghi negru” misterios, semnalat deasupra unui obiectiv sensibil din SUA. Ce dezvăluie noile dosare OZN ale Pentagonului

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ilustrație cu o navă misterioasă în formă de triunghi
Misterul obiectelor zburătoare neidentificate persistă. Foto: Profimedia Images
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Doi observatori militari americani susțin că au văzut un obiect misterios, de formă triunghiulară și de culoare neagră, zburând cu aproape 2.900 km/h deasupra unui obiectiv sensibil din vestul SUA. Obiectul ar fi dispărut brusc, fără zgomot și fără să lase urme, potrivit unui raport inclus în noile dosare OZN publicate de Pentagon, relatează The Guardian.

Obiectul misterios ar fi fost văzut la începutul acestui an, iar incidentul se numără printre cele mai recente observații privind obiecte zburătoare neidentificate, făcute publice vineri de administrația Trump.

Potrivit raportului transmis Departamentului Apărării, obiectul neidentificat nu prezenta niciuna dintre caracteristicile unei aeronave militare convenționale și a dispărut brusc, fără zgomot, în doar câteva secunde, fără să lase în urmă gaze de eșapament sau alte dovezi ale existenței sale.

Observația, relatată de surse anonime care au „o vastă experiență operațională în colaborarea cu agenții guvernamentale”, ar fi avut loc într-o zonă a cărei localizare a fost cenzurată în document.

Obiectul, clasificat drept „fenomen anomal neidentificat” (UAP), termen care a înlocuit treptat denumirea OZN în mediile militare, guvernamentale și științifice, semăna cu o dronă cu aripă delta, având o anvergură cuprinsă între 2,75 și 4,5 metri, potrivit martorilor. Aceștia i-au estimat viteza la aproximativ 2.900 km/h.

La fel ca în cazul sutelor de rapoarte publicate de Pentagon începând din luna mai, în cadrul promisiunii lui Donald Trump de a aduce mai multă transparență asupra documentelor despre OZN-uri, păstrate timp de decenii sub regim de secretizare, numeroase detalii rămân vagi, neconcludente sau complet cenzurate.

În timp ce multe dintre relatările anterioare au fost însoțite de fotografii sau înregistrări video autentice ale unor presupuse apariții, raportul despre „triunghiurile negre” conține nouă imagini identice ale aceluiași canion neidentificat, peste care au fost adăugate rudimentar mici siluete triunghiulare, pentru a ilustra deplasarea obiectului descris de martori.

„Pare, într-adevăr, să fie vorba despre nimic mai mult decât o formă triunghiulară neagră suprapusă peste imaginea unui peisaj, pentru a ilustra raportul. Nu cred că aduce ceva substanțial în plus documentului în sine”, a declarat Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Universitatea Penn.

După un val inițial de publicări, desecretizările Pentagonului din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump au devenit tot mai rare în ultimele luni, iar documentele publicate au fost vizibil mai puțin consistente. Acest lucru s-a întâmplat în special după ce președintele american a anunțat, în februarie, că a ordonat dezvăluirea completă a informațiilor deținute de guvern despre OZN-uri și despre căutarea vieții extraterestre.

Decizia a venit după ce, în 2023, un fost oficial al serviciilor de informații a susținut în fața Congresului că administrațiile americane succesive au mușamalizat informații despre OZN-uri și că guvernul ar deține nave extraterestre prăbușite. Documentele publicate vineri au inclus mai puțin de 25 de rapoarte text, fără înregistrări video sau fotografii.

Editor : M.I.

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