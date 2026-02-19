Live TV

Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda Iranul. Semne ale unei acumulări de forțe americane în Mediterană

Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump a anunțat, joi, un termen de 10 zile pentru a decide dacă va continua relațiile diplomatice cu Iranul sau va ordona un atac militar, potrivit Axios.

Oficialii americani și israelieni au declarat pentru sursa citată că o operațiune militară împotriva Iranului ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni - și ar putea începe în câteva zile.

„Acum s-ar putea să fie nevoie să facem un pas mai departe sau s-ar putea să nu. Poate că vom face o înțelegere [cu Iranul]. Veți afla în următoarele, probabil, 10 zile”, a declarat Trump în timpul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, joi, la Washington.

Trump și-a convocat miercuri principalii consilieri pentru o întâlnire pe tema crizei cu Iranul. Președintele SUA a fost informat despre discuțiile nucleare care au avut loc la începutul acestei săptămâni la Geneva, iar grupul a discutat următorii pași.

Liderul de la Casa Albă a afirmat, joi, că discuțiile au mers bine, dar că Iranul trebuie să încheie „o înțelegere semnificativă, altfel se vor întâmpla lucruri rele”.

Un oficial american a afirmat că iranienii trebuie să revină către administrația Trump până la sfârșitul lunii cu un pachet de măsuri pentru a răspunde preocupărilor prezentate de SUA la Geneva cu privire la programul lor nuclear.

Oficialii americani spun că sosirea portavionului USS Ford și a grupului său de atac în estul Mediteranei în următoarele zile va fi un factor cheie în momentul declanșării unei posibile campanii militare împotriva Iranului.

