Donald Trump a organizat, la clubul său de golf din Virginia, a treia gală dedicată celor mai mari investitori în propria criptomonedă, $TRUMP. Participanții au fost recompensați cu o cină exclusivistă, iar primii patru din clasament au primit ceasuri de aur de 18 carate. Evenimentul a avut loc în ciuda acuzațiilor democraților, care consideră că președintele american profită financiar de funcția sa prin afacerile cu criptomonede.

Cina, organizată la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, a inclus întâlniri cu susținători ai lui Trump, printre care campionul de box Floyd Mayweather, investitorul Kevin O’Leary, cunoscut din emisiunea Shark Tank, campionul NBA Tristan Thompson și iluzionistul Lior Suchard, potrivit site-ului evenimentului.

Organizatorii au indicat că 185 de portofele digitale au îndeplinit criteriile de participare la cina de duminică, deși clasamentul publicat pe site-ul clubului criptomonedei $Trump enumera doar 130 de portofele la încheierea concursului, pe 16 noiembrie, scrie The Guardian.

În total, portofelele digitale incluse în clasament dețineau criptomonede în valoare de 8,6 milioane de dolari, o sumă mult mai mică decât cele 148 de milioane de dolari înregistrate pentru cina din mai 2025, la care au participat 220 de investitori în criptomonede.

Pentru 120 de participanți au fost rezervate un parfum marca Trump, un poster, un bilet comemorativ și un ceas. Primii 29 de investitori din clasament au fost invitați la o recepție VIP, iar primii patru au primit câte un „ceas Trump din aur de 18 carate”.

Trump a declarat că motivul pentru care susține criptomoneda $Trump este dorința de a consolida competitivitatea economică a Statelor Unite. „O fac pentru Statele Unite. Dacă nu o facem noi, o va face China”, le-a spus el participanților.

A fost o atmosferă foarte diferită de cea de la prima gală, când câștigătorii concursului, îmbrăcați în smokinguri, au sosit la club în mașini sport de lux, în timp ce protestatarii scandau în fața proprietății, iar elicopterul prezidențial Marine One ateriza în apropiere. Participanții au așteptat în ploaie pentru a intra în incinta clubului. Cei prezenți au descris atmosfera din interior drept una lipsită de entuziasm.

Trump a organizat alte două gale similare de la preluarea mandatului, anul trecut, provocând un val de critici. Democrații îl acuză pe președinte și familia sa că își monetizează imaginea printr-o serie de investiții în acțiuni și afaceri cu criptomonede, în timp ce acesta ocupă funcția de președinte.

După victoriile categorice obținute la alegerile de la jumătatea mandatului, democrații au promis să investigheze conflictele de interese care îl implică pe Trump și averea sa personală în timpul președinției. De asemenea, au anunțat că intenționează să promoveze o legislație care să interzică activități precum cinele de gală organizate pentru deținătorii criptomonedei sale.

Într-o scrisoare transmisă luna trecută de Adam Schiff și alți opt senatori americani se arată: „Această cină și mecanismul de punctare par concepute cu atenție pentru a stimula investițiile în $Trump, permițându-i președintelui să abuzeze de puterea funcției sale pentru a se îmbogăți personal, așa cum a făcut-o pe tot parcursul acestui mandat”.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a câștigat peste un miliard de dolari din afacerile sale cu criptomonede, potrivit declarațiilor financiare făcute publice în iunie.

Trump a obținut peste 500 de milioane de dolari din afacerea World Liberty Financial, care comercializează noi produse bazate pe criptomonede, și alte 600 de milioane de dolari din vânzarea criptomonedelor de tip meme coin $Trump, lansate cu câteva zile înainte de învestirea sa.

Editor : M.I.