Trump amenință cu procese un gigant bancar american pentru o decizie luată în urma asaltului asupra Capitoliului

Trump ia în calcul acţiuni legale împotriva unui gigant bancar american, pe care îl acuză de o decizie controversată luată după 6 ianuarie. Ameninţarea cu procesul vine în contextul în care, în august, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut băncilor să se asigure că nu refuză servicii financiare clienţilor pe criterii religioase sau politice.

Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să dea în judecată JPMorgan Chase, acuzând cea mai mare bancă americană că i-ar fi închis conturile în mod „incorect şi inadecvat” după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite CNBC.

„Voi da în judecată JPMorgan Chase în următoarele două săptămâni pentru că mi-a închis conturile în mod greşit şi nejustificat după protestul din 6 ianuarie, un protest care s-a dovedit a fi corect pentru cei care protestau”, a scris Trump într-o postare pe reţelele sociale. În acelaşi mesaj, el a reiterat afirmaţia sa nefondată potrivit căreia alegerile prezidenţiale ar fi fost „măsluite”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

JPMorgan Chase a respins acuzaţiile, prin vocea purtătoarei de cuvânt Trish Wexler. „Fără a intra în detalii despre un client anume, nu închidem conturi pe baza convingerilor politice”, a declarat aceasta. Ea a adăugat că banca apreciază faptul că actuala administraţie a abordat problema aşa-numitului „debanking politic” şi că susţine clarificarea regulilor în acest domeniu.

Ameninţarea cu procesul vine în contextul în care, în august, Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut băncilor să se asigure că nu refuză servicii financiare clienţilor pe criterii religioase sau politice. Tot atunci, într-un interviu acordat CNBC, Trump a susţinut, fără a furniza dovezi, că ar fi fost discriminat personal de instituţii financiare, afirmând că JPMorgan Chase şi Bank of America ar fi refuzat să îi accepte depozitele după primul său mandat prezidenţial.

La acel moment, JPMorgan a declarat că nu închide conturi din motive politice, iar Bank of America a precizat că nu comentează situaţii care ţin de relaţiile cu clienţii, menţionând totodată că ar saluta reguli mai clare din partea autorităţilor de reglementare.

Trump şi membrii familiei sale au acuzat în mod repetat marile bănci că ar refuza să colaboreze cu ei din cauza orientării lor politice. Anul trecut, Donald Trump Jr. a declarat că dificultăţile întâmpinate în accesarea serviciilor bancare tradiţionale ar fi determinat familia Trump să intre în industria criptomonedelor.

„Nu am intrat în crypto pentru că era următorul lucru la modă, ci din necesitate”, a spus acesta într-un interviu acordat CNBC în iunie.

Acţiunile JPMorgan Chase au scăzut cu aproximativ 5% în ultima săptămână, în pofida faptului că banca a raportat marţea trecută rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea.

Titlurile din sectorul bancar au fost afectate de cererea lui Trump ca ratele dobânzilor la cardurile de credit să fie plafonate la 10%, termenul de conformare fiind 20 ianuarie.

Ameninţarea juridică la adresa JPMorgan apare şi pe fondul tensiunilor dintre Trump şi conducerea băncii. În aceeaşi postare, preşedintele a negat un articol publicat de The Wall Street Journal potrivit căruia i-ar fi oferit anterior directorului general al JPMorgan, Jamie Dimon, funcţia de preşedinte al Rezervei Federale.

Trump a calificat informaţia drept „total neadevărată”, iar JPMorgan a susţinut ulterior că ar fi fost vorba despre o neînţelegere. Mandatul actualului preşedinte al Rezervei Federale, Jerome Powell, expiră la 15 mai.

Editor : M.I.