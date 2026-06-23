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Trump anunță discuții cu doi giganți auto pentru producția de rachete Patriot și Tomahawk

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racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rachete Tomahawk. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Industria auto americană ar putea juca un rol neașteptat în planurile Washingtonului de consolidare a capacităților militare. Donald Trump susține că doi dintre cei mai mari producători auto din SUA sunt pregătiți să participe la un amplu program de extindere a producției de armament.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că giganții americani din industria auto General Motors și Ford vor începe în curând să producă armament, inclusiv rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și rachete de croazieră Tomahawk, în contextul în care Washingtonul își accelerează eforturile de extindere a bazei industriale de apărare, transmite Kyiv Post.

Vorbind luni cu jurnaliștii la Casa Albă, Trump a spus că producătorii auto se pregătesc să redirecționeze capacități industriale neutilizate și că au fost deja încheiate acorduri pentru fabricarea unor produse legate de sistemele de rachete.

„Construim multe fabrici în întreaga țară. Se poartă discuții cu General Motors și Ford. Din câte știu, General Motors este foarte interesată de această inițiativă și ar putea redeschide mai multe fabrici”, a declarat Trump.

Anunțul vine pe fondul informațiilor potrivit cărora Pentagonul poartă discuții cu marii producători auto, ca parte a unui efort mai amplu de creștere rapidă a producției de armament. „Avem suficiente arme, dar vrem întotdeauna să ne asigurăm că deținem stocuri și mai mari”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a descris această inițiativă drept o funcționare în „mod de război”, menită să valorifice capacitățile industriei civile pentru consolidarea puterii militare a Statelor Unite.

Jurnalul american amintește că SUA au convertit anterior producția civilă în producție militară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. De asemenea, în timpul pandemiei de COVID-19, administrația Trump a apelat la producătorii auto pentru fabricarea de ventilatoare medicale.

Inițiativa vine după îngrijorările privind diminuarea stocurilor americane de rachete. Financial Times a relatat la începutul acestui an că Washingtonul a consumat cantități importante de muniții esențiale în conflictul cu Iranul, în special rachete de croazieră Tomahawk.

Anterior, Bloomberg a informat că Trump intenționează să încurajeze companiile americane din domeniul apărării să înființeze linii de producție licențiate pentru rachete în Europa și în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat direct cu Donald Trump această problemă, solicitând o licență care să permită Ucrainei să producă rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

El a afirmat că președintele american a răspuns favorabil solicitării privind furnizarea de rachete suplimentare pentru sistemele Patriot, însă nu a confirmat public că o decizie finală a fost deja luată.

Editor : M.I.

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