Războiul din Iran l-a pus din nou pe Donald Trump în fața unei dileme dificile. El trebuie să calmeze piețele energetice, care se agită din nou după ce Iranul a lovit infrastructura energetică din Golful Persic, ca represalii pentru atacul israelian de miercuri asupra celui mai mare câmp de gaze naturale al său. Cu o cincime din producția mondială de petrol paralizată, campania sa haotică împotriva Teheranului obligă Casa Albă să ia măsuri de urgență pentru a proteja economia americană, arată Bloomberg într-o analiză.

Așadar, președintele a apelat la rețelele sociale, postând că SUA nu au avut cunoștință în prealabil despre planul Israelului — avertizând în același timp că el însuși ar putea viza Iranul dacă campania de represalii a acestuia va continua.

Dar cu doar câteva ore mai devreme, persoane familiarizate cu eforturile de coordonare au declarat reporterilor din Washington că, deși SUA nu au participat, au fost informate cu privire la atac. Iar în Israel, oficialii au insistat că Trump știa – și că a exercitat o influență considerabilă pe tot parcursul războiului asupra alegerii țintelor.

Mesajele contradictorii, doar cea mai recentă incongruență într-un război care a ucis mii de oameni și care deja zguduie economiile de pe tot globul, au sfârșit prin a zgudui și mai mult piețele, scrie Bloomberg.

Dilema strategică a lui Trump

Este o dilemă prea familiară pentru Trump, care se confruntă acum în Orientul Mijlociu cu o situație dificilă pe care el însuși a creat-o. El este forțat să concilieze obiective din ce în ce mai contradictorii: victoria totală împotriva Iranului și evitarea unor daune extreme și de durată asupra infrastructurii energetice, care ar putea avea repercusiuni asupra economiei globale timp de ani de zile.

Până în prezent, președintele a apelat la toate mijloacele disponibile în speranța de a limita consecințele negative, însă cu un succes limitat. Abordarea sa i-a îndepărtat pe aliați și nu a reușit să convingă alegătorii americani care l-au votat pe baza promisiunii sale de a evita implicarea în conflicte externe și de a menține prețurile la energie la un nivel scăzut - și care se află la mai puțin de opt luni de la următoarele alegeri.

Acest parcurs plin de suișuri și coborâșuri a caracterizat în mare măsură abordarea generală a președintelui față de război: distanțarea de aliați atunci când lucrurile mergeau prost, în timp ce încerca să-și intimideze adversarii cu amenințări care puneau la încercare credulitatea. La doar câteva ore după ce Trump amenințase South Pars - unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze naturale din lume -, secretarul său al Trezoreriei apărea la televizor sugerând că SUA ar putea ridica sancțiunile asupra unei părți din petrolul iranian, favorizând astfel chiar inamicul pe care Trump îl viza, într-o încercare de a calma piețele.

Abordare tradițională a președintelui SUA față de război

Este o schimbare radicală de atitudine pentru un președinte care, în discursul privind starea națiunii de luna trecută, și-a batjocorit predecesorul, calificându-l drept un „dezastru” în ceea ce privește prețurile la benzină. Acum, prețul mediu al benzinei fără plumb a crescut cu peste 80 de cenți pe galon, potrivit sondajului național realizat de AAA. Țițeiul Brent a atins 119 dolari pe baril.

Prețurile europene la gazele naturale au înregistrat o creștere de până la 35%, în contextul în care Qatarul a avertizat că repararea avariilor suferite de instalația sa de GNL ar putea dura ani de zile. Rezerva Federală nu mai pare pregătită să aplice reducerile de dobândă pe care Trump sperase că le-ar putea susține piețele imobiliare interne, pe fondul îngrijorărilor legate de inflația determinată de energie.

Agenția Internațională pentru Energie a calificat războiul drept cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istoria pieței petrolului. Fermierii, deja afectați de tarife, sunt îngrijorați de prețul îngrășămintelor. Companiile aeriene au avertizat că creșterea dramatică a prețurilor combustibilului pentru avioane se va reflecta în prețuri mai mari ale biletelor înaintea călătoriilor de vară.

Impactul asupra prețurilor și economiei

În interiorul Casei Albe, realitatea dură a situației s-a instalat. Miezul crizei a fost capacitatea Iranului de a bloca practic fluxurile prin Strâmtoarea Hormuz, poate cea mai critică arteră energetică din lume. Oficialii americani au anticipat această posibilitate, dar au fost luați prin surprindere când Iranul a vizat agresiv alți producători de petrol din Golf, lansând atacuri asupra bunurilor civile și a infrastructurii energetice majore, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg.

Joi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a acceptat cererea lui Trump de a amâna viitoarele atacuri asupra unor obiective similare. Nu este însă clar dacă acest lucru va fi suficient pentru a preveni noi represalii din partea Iranului, în timp ce repararea pagubelor existente va dura luni sau ani.

Între timp, președintele SUA a recunoscut că administrația sa va solicita cel puțin 200 de miliarde de dolari pentru a duce războiul, prefigurând un conflict de lungă durată. El a refuzat din nou să excludă posibilitatea trimiterii de trupe terestre.

Sursa: Profimedia

Administrația a anunțat o serie de măsuri menite să limiteze pagubele, dar niciuna nu a adus decât o scurtă pauză.

Piețele nu au reacționat la anunțul lui Trump privind emiterea unei derogări legale speciale care să permită navelor sub pavilion străin să transporte combustibil și îngrășăminte între porturile americane. Promisiunile anterioare privind sprijinul în materie de asigurări pentru navele din Strâmtoarea Ormuz nu s-au concretizat, iar armatorii afirmă că amenințarea unui atac iranian rămâne principalul obstacol în calea relansării comerțului. Trump a ezitat mult timp înainte de a accepta să elibereze petrol din Rezerva strategică de petrol, deși această măsură nu poate compensa pe deplin pierderea producției și restricțiile de transport maritim.

Strâmtoarea Ormuz și provocările militare

Chiar dacă Trump declară că armata iraniană a fost complet distrusă, el a recunoscut că câteva mine și rachete pot provoca haos în aprovizionarea globală cu energie. Iar la începutul săptămânii, președintele a renunțat, exasperat, la eforturile sale de a convinge aliații să ajute la escortarea petrolierelor, susținând că SUA nu au avut de fapt nevoie de ajutor.

În Europa, liderii care s-au consultat cu președintele în ultimele zile și-au exprimat frustrarea față de faptul că acesta nu este dispus sau nu este capabil să stabilească criterii clare cu privire la momentul în care crede că ostilitățile se vor încheia. Tensiunile și neîncrederea dintre aliații de lungă durată sunt în creștere.

Trump a stârnit joi o reacție rece din partea prim-ministrului japonez Sanae Takaichi atunci când a făcut referire la atacul de la Pearl Harbor din 1941. „Cine știe mai bine decât Japonia ce înseamnă o surpriză?”, a spus el, când a fost întrebat de ce nu și-a avertizat aliații înainte de a începe războiul în Iran. Întorcându-se către Takaichi cu un zâmbet, el a întrebat: „Mie de ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?”

Frustrarea aliaților și riscurile diplomatice

Un înalt oficial european a declarat că dorința evidentă a lui Trump de a găsi o cale de ieșire pare din ce în ce mai în contradicție cu escaladarea conflictului de pe teren, avertizând că impactul economic riscă să se agraveze dramatic. Contactele europene cu oficialii iranieni au devenit mai tensionate și mai puțin constructive în ultimele zile, întrucât atacurile le îngreunează planificarea chiar și pentru ziua următoare, a spus sursa respectivă.

Ideea preluării controlului asupra principalului centru de export de petrol al Iranului, Insula Kharg, a câștigat teren în rândul unor consilieri ai lui Trump. Alții însă și-au exprimat îngrijorarea nu numai cu privire la resursele militare și riscurile unei astfel de acțiuni, ci și la faptul că această mișcare ar putea declanșa o nouă creștere a prețurilor petrolului.

Există și riscul ca guvernul iranian să distrugă chiar el instalațiile petroliere dacă ar simți că SUA încearcă să preia controlul.

Opțiuni energetice și economice discutate în administrație

Conflictul a dat peste cap și planurile lui Trump, amânate acum, privind un viitor summit cu China. Unii membri ai administrației Trump anticipau, de asemenea, că, având în vedere dependența Chinei de materiile prime transportate prin strâmtoare, aceasta ar interveni - și ar trebui să intervină - exercitând presiuni asupra Iranului pentru a-l determina să dea înapoi, potrivit unui oficial familiarizat cu discuțiile, citat de Bloomberg.

Chiar dacă oficialii americani insistă că au recunoscut potențialul de perturbare - iar Trump susține că prețurile mai mari la energie sunt un preț justificabil pentru înlăturarea unui regim iranian care a terorizat regiunea timp de decenii - aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol rămân paralizate.

Public, Casa Albă susține că, odată ce obiectivele militare ale președintelui vor fi îndeplinite și regimul iranian neutralizat, „prețurile la benzină vor scădea rapid din nou, posibil chiar mai jos decât înainte de începerea atacurilor”. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat:

Președintele Trump și întreaga sa echipă din domeniul energiei nu erau în necunoștință de cauză cu privire la faptul că vor exista perturbări pe termen scurt ale aprovizionării cu petrol și gaze în timpul operațiunilor în curs din Iran și au planificat aceste perturbări temporare, foarte anticipate. De aceea, Administrația a pus pe masă toate opțiunile pentru a atenua aceste perturbări pe termen scurt și a luat rapid măsuri atunci când a fost necesar: oferirea de asigurări împotriva riscurilor politice de către Corporația de Finanțare a Dezvoltării din Statele Unite pentru navele de marfă din Golf, o eliberare coordonată împreună cu aliații noștri a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele lor, o derogare de 60 de zile de la Legea Jones pentru a permite fluxul mai liber al energiei către porturile americane și eliberarea temporară a petrolului sancționat pentru a atenua presiunea pe piața globală

Singura soluție reală și pe deplin eficientă este repunerea în funcțiune a petrolierelor - iar administrația are o viziune clară asupra acestui calcul, a declarat o persoană familiarizată cu problema.

Impact asupra relațiilor internaționale și economice

În primele zile ale războiului, unii consilieri ai lui Trump au considerat că rutele alternative ale conductelor, care permiteau Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite să ocolească strâmtoarea, ar limita impactul asupra pieței. Însă aceste conducte pot gestiona doar o fracțiune din exporturile regiunii, iar oficialii au subestimat riscul ca Iranul să le vizeze și pe acestea.

Chiar dacă războiul s-ar încheia în curând, închiderea sondelor „nu dispare imediat ce conflictul ia sfârșit”, a declarat Kevin Book, director general al ClearView Energy Partners, cu sediul la Washington. „Uneori sunt necesare săptămâni pentru a repune în funcțiune instalațiile în condiții optime, iar în cazul celor avariate de război, ar putea dura luni de zile.”

În cadrul guvernului SUA, estimările interne - care au fost confirmate separat de mai mulți oficiali iranieni actuali și foști - indică o scădere dramatică a exporturilor de petrol iranian dacă conflictul va persista încă trei-patru săptămâni.

Provocări pe termen lung și infrastructura afectată

La nivel extern, unii reprezentanți ai industriei energetice sunt îngrijorați că s-ar putea forma un val de dificultăți economice. Este probabil ca țările și companiile să înceapă să impună interdicții la export, chiar dacă acestea se vor dovedi în cele din urmă contraproductive.

Înaintea unei întâlniri de joi între liderii Congresului, vicepreședintele JD Vance și directorii din industria petrolieră, SUA au semnalat din nou că nu iau în considerare o astfel de măsură - ceva despre care industria a avertizat că ar afecta doar producătorii. Chiar dacă războiul s-ar termina în curând, închiderea sondelor „nu dispare imediat ce conflictul se încheie”, a spus Kevin Book, director general la ClearView Energy Partners, cu sediul în Washington. „Uneori sunt necesare săptămâni pentru a repune în funcțiune instalațiile, iar pentru cele avariate de război, ar putea fi nevoie de luni.”

Foto: Profmedia

Din punct de vedere diplomatic, unii parteneri de lungă durată ai SUA își exprimă exasperarea față de un președinte pe care îl consideră că se avântă în război fără a justifica necesitatea acestuia, fără a analiza consecințele evidente și fără a repara alianțele pe care le-a deteriorat prin insulte și constrângeri.

Mai mulți oficiali americani au recunoscut că administrația Trump nu s-a coordonat cu aliații tradiționali pentru a avea o coaliție maritimă gata de acțiune, în parte deoarece președintele nu credea într-un plan de război bazat pe coaliție.

Diplomații europeni au descris conversațiile cu omologii lor americani ca fiind de utilitate limitată și s-au arătat iritați de întrebările venite de la Washington cu privire la faptul dacă țările lor negociau unilateral cu Iranul trecerea în siguranță a propriilor nave.

Evaluările interne și impactul economic global

Evaluările recente ale serviciilor de informații europene arată, de asemenea, că este puțin probabil ca Iranul să capituleze pe termen scurt, în ciuda atacurilor asupra conducerii, potrivit oficialilor familiarizați cu informațiile. Acest lucru a adâncit îngrijorările că SUA ar fi putut calcula greșit cât de ușor ar fi să instaleze un lider docil.

În lipsa unor semne de încetare a tensiunilor, oficiali cheie ai SUA - inclusiv secretarul pentru Energie, Chris Wright - au renunțat la planurile de a se deplasa în Japonia pentru reuniuni ministeriale, rămânând în schimb la Washington la sfârșitul săptămânii trecute pentru a ajuta la gestionarea crizei.

Cei care au participat - printre care și secretarul de stat pentru Afaceri Interne, Doug Burgum, care conduce Consiliul Național pentru Dominanța Energetică al lui Trump - s-au întâlnit cu aliați care iau în calcul acum noi achiziții de petrol și gaze americane pentru a reduce dependența de aprovizionarea din regiunea Golfului.

Reprezentanții administrației s-au întâlnit cu directori ai Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips și ai altor companii, în încercarea de a coordona un răspuns. Liderii industriei petroliere au recomandat atât eliberarea rezervelor de urgență de țiței, cât și suspendarea unor cerințe maritime vechi de un secol, ca opțiuni pentru a atenua impactul negativ asupra prețurilor, au declarat surse familiarizate cu situația, iar administrația a adoptat ulterior ambele strategii.

Oficialii americani au convins, de asemenea, liderii industriei petroliere să crească producția și caută modalități de a stimula producția în Venezuela, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune. Cu toate acestea, aceste eforturi ar putea dura luni de zile.

Strategii suplimentare și provocări interne

Unul dintre motivele pentru care președintele ar fi putut fi insuficient pregătit pentru reacția Iranului este faptul că unii dintre colaboratorii și consilierii săi, care aveau rezerve, nu au încercat să-l descurajeze să meargă mai departe. Experți-cheie au fost lăsați pe margine, limitând și mai mult posibila rezistență, arată Bloomberg.

De exemplu, pe măsură ce inițiativa DOGE a lui Trump a redus personalul din cadrul guvernului federal, Departamentul de Stat a concediat angajați din cadrul Biroului pentru Resurse Energetice. Printre victime s-a numărat o echipă responsabilă de menținerea relațiilor cu companiile de gaze din Orientul Mijlociu și cu birourile energetice străine.

Nate Swanson, fostul director pentru Iran din cadrul Consiliului Național de Securitate, care a părăsit administrația după ce a fost criticat de Laura Loomer, o aliată a lui Trump, a scris înainte de conflict că Iranul „ar putea lua în considerare serios atacarea infrastructurii energetice a statelor arabe din Golf”. Însă, în loc să apară în materialele de informare ale președintelui, avertismentul său a apărut în revista Foreign Affairs.

Experiența anterioară și avertismente ignorate

Experiența anterioară a jucat, de asemenea, un rol în calculele dinaintea războiului, inclusiv calmul relativ de pe piețele petroliere după atacurile SUA de anul trecut asupra instalațiilor nucleare iraniene. Decizia Iranului de atunci de a nu mina Strâmtoarea Ormuz a alimentat convingerea la Casa Albă că Teheranul s-ar putea să nu dorească să taie motorul cheie al economiei sale, o acțiune pe care Trump a descris-o ca fiind „sinucidere”.

Barajul militar american și israelian care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei a arătat eroarea acelui calcul.

De atunci, întâlnirile zilnice ale înalților oficiali ai administrației Trump pentru a analiza conflictul - și a planifica pașii următori - au inclus în mod regulat discuții despre întreruperile în aprovizionarea cu energie, au declarat două persoane familiarizate cu situația.

Redresarea nu va fi ușoară

Între timp, administrația continuă să dezbată inițiative fragmentare, deși fiecare dintre acestea implică propriile compromisuri.

Oficialii americani afirmă că se pregătesc să relaxeze și mai mult unele restricții impuse Rusiei și Venezuelei în următoarele săptămâni, dacă va fi necesar. Însă astfel de manevre riscă să irite și mai mult aliații care consideră măsurile un instrument cheie pentru pedepsirea Rusiei pentru invadarea Ucrainei.

O altă idee în discuție, care ar implica tranzacționarea de către administrație pe piața futures a petrolului, s-a lovit de o opoziție vocală, șeful companiei care supraveghează tranzacționarea contractelor futures pe petrolul american West Texas Intermediate avertizând că ar fi un „dezastru biblic” ca guvernul federal să înceapă tranzacționarea de instrumente derivate ca mijloc de a reduce prețurile țițeiului.

„Piețele nu apreciază intervenția guvernelor” în stabilirea prețurilor de piață, a declarat Terry Duffy, director executiv al CME Group Inc., la o conferință din Boca Raton, Florida. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat joi că nu este planificată nicio intervenție pe piețele financiare.

Însă, având în vedere amploarea provocării, este puțin probabil ca măsurile avute în vedere să aibă un efect mai mare decât cele pe care Trump le-a încercat deja.

Planul de eliberare a rezervei strategice

Planul de a elibera 172 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică de petrol a SUA în următoarele 120 de zile - parte a unei eliberări coordonate la nivel mondial de 400 de milioane de barili - reprezintă doar aproximativ 20 de zile de aprovizionare care trecea prin Strâmtoarea Ormuz înainte de război.

Trump a invocat, de asemenea, autoritățile speciale din perioada Războiului Rece pentru a încerca să elimine cerințele de autorizare ale statului și o înțelegere legală, astfel încât Sable Offshore Corp. să poată relua producția de țiței din puțurile instalațiilor sale de pe coasta sudică a Californiei. Însă ecologiștii și statul se opun planului – și chiar și o reluare reușită ar însemna doar 45.000 până la 55.000 de barili de petrol pe zi.

Chiar dacă acest conflict se va calma - și petrolierele vor începe din nou să circule prin strâmtoare - infrastructura energetică esențială a fost avariată și necesită reparații.

„Cu siguranță va dura săptămâni, poate chiar mai mult”, a declarat Clayton Seigle, cercetător principal în domeniul securității energetice la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Trebuie să evaluăm pagubele cauzate de conflict. Trebuie să vedem cât va dura procesul de reparație.”

