Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”

Constituţia americană prevede că doar Congresul are competenţa de a declara război. Sursa foto: Profimedia Images
Constituția SUA: doar Congresul poate declara război

Donald Trump a notificat Congresul, prin Pentagon, că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, desemnate drept „organizații teroriste”. Declarația urmărește să ofere acoperire legală operațiunilor militare recente din largul coastelor Venezuelei, unde forțele americane au distrus mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.

Scrisoarea, obţinută de AFP de la o sursă parlamentară care a cerut anonimatul, intervine după desfăşurarea la sfârşitul lunii august a mai multor nave militare în Marea Caraibilor şi distrugerea a cel puţin trei ambarcaţiuni în această zonă, care ar fi fost implicate, potrivit Washingtonului, în traficul de droguri, operaţiune soldată cu cel puţin 17 morţi.

Unii jurişti au subliniat că aceste lovituri ieşeau din orice cadru juridic, iar această declaraţie oficială urmăreşte, potrivit administraţiei Trump, să servească la justificarea legală a operaţiunilor angajate în largul coastelor Venezuelei.

Un astfel de raport către Congres „este necesar din punct de vedere legal în urma oricărui eveniment în care forţele armate americane au fost implicate într-un atac”, a precizat pentru AFP un responsabil al Casei Albe.

„Cum am afirmat în repetate rânduri, preşedintele a acţionat în conformitate cu dreptul conflictelor armate pentru a ne proteja ţara de cei care încearcă să aducă otravă mortală pe teritoriul nostru”, a susţinut Anna Kelly, purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe.

Constituția SUA: doar Congresul poate declara război

Totuşi, Constituţia americană prevede că doar Congresul are competenţa de a declara război, aruncând încă o dată îndoiala asupra validităţii unei declaraţii de „conflict armat” atât de ample.

Cartelurile implicate în traficul de droguri au devenit în ultimele decenii „mai înarmate, mai bine organizate şi violente”, „provocând ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an”, afirmă Pentagonul în această scrisoare, dezvăluită în premieră de New York Times.

„Drept răspuns, preşedintele a decis că SUA erau angajate într-un conflict armat non-internaţional cu aceste organizaţii teroriste desemnate”, se afirmă în nota respectivă.

Washingtonul i-a acuzat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe guvernul său că ar fi în fruntea unei vaste organizaţii de trafic de droguri spre SUA. Caracasul dezminte viguros aceste acuzaţii şi, ca răspuns la desfăşurarea americană considerată drept o „ameninţare militară”, a lansat exerciţii militare şi o mobilizare de rezervişti.

Guvernul venezuelean a condamnat joi într-un comunicat „incursiunea ilegală” a avioanelor de vânătoare americane într-o zonă aflată sub controlul său aerian, afirmând că aceasta pune în pericol securitatea aviaţiei civile şi comerciale în Caraibe. Ministrul venezuelean al apărării a denunţat mai devreme survolul a cinci avioane de luptă americane în apropierea coastelor ţării.

