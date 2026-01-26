Live TV

Trump îl trimite pe „țarul frontierelor” Tom Homan în Minnesota, după moartea unui asistent medical împușcat de agenți federali

Tom Homan
Tom Homan, consilierul pe probleme de imigrație al lui Donald trump. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a anunțat că îl trimite în Minnesota pe consilierul său pe probleme de imigrație, Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierelor”, după moartea unui asistent medical ucis de agenți federali în timpul unor operațiuni ale poliției pentru imigrație. Cazul a declanșat proteste uriașe și valuri de furie pe rețelele sociale.

„Îl trimit pe Tom Homan în Minnesota în această seară. Nu a fost implicat în acea zonă, dar cunoaşte şi apreciază mulţi oameni de acolo. Tom este dur, dar corect, şi îmi va raporta direct”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

„Ţarul frontierelor”, aşa cum este cunoscut în presa americană, este unul dintre principalii arhitecţi ai politicii anti-imigraţie duse de administraţia americană.

Tom Homan pare însă mai puţin expus în presă decât alte figuri din administraţia Trump, în faţa scandalului provocat de moartea la Minneapolis a lui Alex Pretti, sâmbătă, şi a lui Renee Good, pe 7 ianuarie, doi cetăţeni americani împuşcaţi mortal de agenţi federali în marja mobilizărilor împotriva operaţiunilor poliţiei imigrării (ICE).

În schimb, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, la fel ca alţii, a venit rapid în sprijinul ofiţerilor federali implicaţi, atacând simultan victimele, fără a aştepta efectuarea vreunei anchete. Modul în care a gestionat evenimentele atrage critici aspre la Casa Albă, conform presei americane, care relatează şi despre dezacorduri aprinse între ea şi Tom Homan.

Duminică seară, Trump a afişat un ton relativ reţinut, neobişnuit, declarând pentru Wall Street Journal, cu privire la moartea lui Alex Pretti: „Analizăm situaţia, revizuim totul şi vom lua o decizie”.

Acest ton contrastează puternic cu cel adoptat, de exemplu, de consilierul extrem de influent şi radical Stephen Miller, care l-a numit pe Alex Pretti „ucigaş” într-un mesaj distribuit pe X de vicepreşedintele JD Vance.

Combaterea imigraţiei ilegale a fost o promisiune cheie în campanie a lui Donald Trump, dar sondajele arată o respingere tot mai mare din partea americanilor a modului în care această politică este implementată.

Citește și Minneapolis: Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească

Editor : M.I.

