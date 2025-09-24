Trump le-a promis liderilor arabi la ONU că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania (surse)

Preşedintele american Donald Trump le-a promis liderilor arabi că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, la întîlnirea avută cu aceștia în marja Adunării Generale a ONU, relatează miercuri Politico, citând şase surse.

Două dintre persoanele citate au afirmat că Trump a fost ferm în legătură cu această problemă, în timpul unei întâlniri organizate pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York, a precizat Politico.

Alte două surse au afirmat că echipa SUA a prezentat un raport care detalia planul administraţiei Trump de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, inclusiv promisiunea că liderul de la Casa Albă nu va permite anexarea Cisiordaniei ocupate.

Trump le-a spus reporterilor, înaintea întâlnirii sale cu lideri din opt țări arabe la sediul Organizației Națiunilor Unite, că aceasta este „cea mai importantă” discuție a zilei, însă a plecat apoi fără să mai facă declarații, iar participanții nu au emis încă niciun comunicat oficial despre conținutul discuțiilor.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a descris marți seara întâlnirea drept „rodnică”, într-un interviu la Fox News Channel, dar nici el nu a oferit detalii. Erdogan și Trump urmează să se întâlnească din nou la Casa Albă joi.

Liderii arabi au fost frustrați de opoziția lui Trump față de recunoașterea unui stat palestinian și de sprijinul său constant pentru ofensiva lui Netanyahu împotriva Hamas, care s-a extins dincolo de Gaza la începutul acestei luni, când Israelul a încercat să elimine oficiali Hamas aflați în Qatar pentru discuții de pace.

La întâlnirea de marți, aceștia au urmărit să-i transmită președintelui american că orice incursiune israeliană în Cisiordania ar putea duce la prăbușirea Acordurilor Abraham, au spus două persoane familiarizate cu discuția.

Israelul a atras condamnarea internaţională pentru acţiunile sale militare în Fâşia Gaza, care au provocat distrugeri majore în teritoriu şi unde, potrivit autorităţilor locale, peste 65.000 de palestinieni au fost ucişi. ONU a declarat că o parte a Fâşiei Gaza este afectată de foamete.

Editor : M.I.