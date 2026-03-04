Live TV

Trump, mulțumit de activitatea lui Delcy Rodriguez: „Face o treabă excelentă. Petrolul din Venezuela începe să curgă"

Data publicării:
profimedia-1066130305
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „face o treabă excelentă”, iar petrolul „începe să curgă” din Venezuela, anunță Reuters. La sfârșitul lunii trecute, Rodriguez i-a cerut lui Trump să ridice „blocada şi sancţiunile” împotriva ţării sud-americane.

„Delcy Rodriguez, care este președinta Venezuelei, face o treabă excelentă și colaborează foarte bine cu reprezentanții SUA. Petrolul începe să curgă, iar profesionalismul și dedicarea dintre cele două țări sunt foarte plăcut de urmărit!”, a declarat Trump pe rețeaua Truth Social.

Trump a publicat mesajul după ce secretarul de stat american Doug Burgum s-a întâlnit miercuri cu Delcy Rodriguez în Venezuela.

Vicepreşedinte sub regimul lui Maduro, ea a preluat puterea în ianuarie şi a operat de atunci o schimbare de direcţie în relaţiile dintre Caracas şi Washington, întrerupte din 2019.

Rodriguez s-a întâlnit astfel cu şefa misiunii SUA în Venezuela, directorul CIA, şeful comandamentului militar american pentru America Latină şi secretarul american pentru Energie.

„Blocada şi sancţiunile împotriva Venezuelei trebuie să se încheie”, a cerut Delcy Rodriguez într-un discurs difuzat joi la televiziunea de stat.

Petrolul venezuelean este supus unui embargou american din 2019. În ultimele săptămâni, însă, Trezoreria SUA a emis licenţe care permit câtorva companii multinaţionale să opereze în anumite condiţii.

După căderea lui Nicolas Maduro, Washingtonul s-a declarat responsabil de Venezuela, care deţine cele mai mari rezerve de ţiţei din lume. În discursul său despre Starea Uniunii marţi, Donald Trump a salutat relaţia stabilită cu preşedinta interimară şi a declarat că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din Venezuela, un „nou prieten şi partener”.

