Iranienii sunt împărțiți între sentimentele de ușurare, dezamăgire, teamă și furie, după anunțarea unui armistițiu de două săptămâni și a unui posibil plan de pace între SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Jurnaliștii France24 au discutat cu mai mulți iranieni din Iran pentru a le surprinde reacțiile și impresiile directe cu privire la armistițiu, după cinci săptămâni de conflict armat în țara lor.

Pe 28 februarie a izbucnit un nou război după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului, ucigând mai mulți înalți oficiali militari, oameni de știință și politicieni, printre care și liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Iranul a lansat atacuri la scară largă împotriva Israelului și a țărilor arabe care găzduiesc baze militare americane, printre care Irak, Kuweit, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Iordania și Oman.

Pe lângă țintele militare, ambele părți au lovit și infrastructura civilă, inclusiv instalații de gaze și petrol, centrale electrice, stații de tratare a apei, fabrici de oțel și aluminiu, drumuri, căi ferate și poduri, precum și universități, aeroporturi, școli, hoteluri, stadioane și zone rezidențiale, în special în Israel.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe 7 aprilie, însă, părțile implicate în conflict au anunțat un armistițiu de două săptămâni, negociat de Pakistan, menit să pregătească terenul pentru negocieri mai ample, găzduite de Islamabad, privind un plan de pace cuprinzător între Washington și Teheran.

Anunțul a venit cu doar câteva ore înainte de expirarea termenului limită stabilit de președintele american Donald Trump, care amenințase, în două postări separate pe rețelele sociale, că va distruge podurile și centralele electrice ale Iranului și că va șterge de pe fața pământului „o întreagă civilizație”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Armistițiul a divizat societatea iraniană, inclusiv printre cei care se opun regimului islamic de la Teheran. În timpul represiunii brutale a protestelor naționale din Iran din ianuarie, Trump le-a spus iranienilor: „Ajutorul este pe drum”. Când a anunțat războiul pe 28 februarie, le-a spus: „Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru”.

Pe de o parte, se află mulți iranieni care sperau că atacurile vor duce la o schimbare de regim și care, prin urmare, se opun încetării focului. Pe de altă parte, se află cei care consideră că riscul unei distrugeri totale este prea mare și care sunt în favoarea unei încetări, cel puțin a atacurilor asupra infrastructurii.

„Trump a venit, a redeschis rana, apoi ne-a lăsat singuri”

Sohrab este un iranian de vârstă mijlocie care locuiește în Teheran și lucrează într-o companie start-up:

Acesta este cel mai rău lucru care se putea întâmpla. Felul în care s-a desfășurat acest război va face ca Republica Islamică să devină mult mai arogantă decât înainte. Acum pot spune că au ținut piept Statelor Unite, lucru pe care restul lumii s-ar teme să-l facă. Au găsit un nou mijloc de presiune. Au realizat că pot bloca Strâmtoarea Ormuz și pot obține bani. Ceea ce se va întâmpla este că vor zdrobi poporul. Minoritatea aflată la putere va impune restricții și mai severe și își va consolida dictatura, în timp ce va persecuta și teroriza majoritatea: poporul iranian.

Sohrab spune că se simte trădat de Trump:

În timpul revoltei din ianuarie, Trump a îndemnat oamenii să ocupe clădirile regimului și a spus: «Ajutorul este pe drum». Zeci de mii de protestatari au fost masacrați de regim pentru că au crezut că vor primi sprijin din partea lui Trump, deoarece el a spus: «Vă voi ajuta». La început, a spus că dorește o schimbare de regim, dar pe parcurs s-a răzgândit. Nu știu de ce. El a spus: «Rămâneți acasă în timpul bombardamentelor, iar când va veni momentul, vă voi chema să ieșiți din nou în stradă și să răsturnați regimul». Trump nu a realizat nimic. Totul a fost doar despre el. Da, a ucis câțiva comandanți și personalități politice, dar ce s-a întâmplat? Am putut vreodată să protestăm în stradă, măcar pentru o jumătate de oră? În schimb, regimul a inundat străzile cu propriii săi susținători înarmați.

„Personal, sunt dispus să plătesc orice preț”

Sohrab confirmă că poziția sa este „extremă” în comparație cu cea a multor alți iranieni, inclusiv a prietenilor și a familiei sale. El subliniază că este dispus să suporte și mai multe distrugeri dacă acest lucru va duce la sfârșitul Republicii Islamice.

Personal, sunt dispus să plătesc orice preț, atâta timp cât regimul încetează să mai existe. N-am avut niciodată pace ca să ne facem griji pentru astfel de lucruri. În cele patru decenii de viață, am trăit mereu sub stresul și presiunea acestui regim. Acum, chiar dacă stresul crește puțin, nu mai contează pentru mine. Ce conta era tinerețea mea, am pierdut-o și nu se va mai întoarce niciodată.

„Prețul” considerat acceptabil pentru răsturnarea regimului islamic este o chestiune care divide profund societatea iraniană.

„Războiul a făcut ca perspectiva răsturnării regimului să fie mai îndepărtată”

Naznin este o femeie iraniană de vârstă mijlocie care își conduce propria afacere.

Chiar înainte de încetarea focului, panica era reală, amenințarea era prea serioasă pentru a fi ignorată. Când vine vorba de atacarea infrastructurii, cum ar fi electricitatea, apa și gazul, nu este o glumă. Ideea că Iranul ar putea fi redus la ruine este ceva ce nimeni nu dorește. Acestea fiind spuse, trebuie să recunosc că nici cei din jurul meu nu sunt fericiți. Vorbesc cu prietenii și toți întreabă: «De ce? De ce nu au terminat-o?» Toată lumea este foarte îngrijorată de viitorul sub Republica Islamică.

Naznin spune, de asemenea, că poporul iranian va avea parte de zile sumbre după acest conflict:

Cred că acest război nu numai că nu ne-a ajutat pe noi, poporul iranian, ci a făcut ca perspectiva răsturnării regimului să devină și mai îndepărtată și mai greu de realizat. Chiar și pe durata acestui război au avut loc arestări, citații, amenințări și chiar execuții ale disidenților politici.

Potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA, 1.701 de civili, inclusiv 254 de copii, au fost uciși în Iran în timpul acestui război. În Israel, 26 de persoane au fost ucise, conform rapoartelor oficiale.

Editor : C.A.