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Trump permite delegației Iranului să participe la Adunarea Generală a ONU de la New York, dar cu restricții

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Masoud Pezeshkian
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, la Adunarea Generală a ONU de la New York, 24 septembrie 2025. Foto: Profimedia Images
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În baza obligațiilor de țară-gazdă a ONU, administrația Trump a autorizat participarea delegației iraniene la reuniunea de la New York, în ciuda războiului dintre cele două țări. Delegația va fi mai restrânsă decât anul trecut și va avea restricții pe durata șederii în SUA.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat joi că a autorizat delegaţia iraniană, condusă de preşedintele Massoud Pezeshkian, să călătorească la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, informează Agerpres.

„În conformitate cu obligaţiile noastre ca ţară gazdă, delegaţia principală a regimului iranian va putea participa la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU”, a declarat reporterilor un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Sursa citată a precizat că delegaţia iraniană din acest an va fi mai mică decât cea de anul trecut, când Statele Unite au refuzat vizele mai multor membri ai echipei de presă care intenţionau să-l însoţească pe Pezeshkian la New York.

La fel ca în 2025, reprezentanţii iranieni vor fi supuşi unor restricţii pe durata şederii lor la New York, între care interdicţia de a achiziţiona bunuri de lux.

Pezeshkian urmează să se adreseze Adunării Generale miercurea viitoare, deşi deplasarea preşedintelui iranian este în continuare sub semnul incertitudinii, deoarece Teheranul a declarat luni că şeful statului iranian nu a primit încă viza.

Vizita are loc la mai bine de şase luni de la începerea războiului lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, o ofensivă care nu şi-a atins obiectivul de a răsturna regimul ayatollahilor şi după mai multe încercări eşuate de a negocia un acord de pace.

Deşi Statele Unite şi Iranul nu menţin relaţii diplomatice oficiale, Republica Islamică are diplomaţi acreditaţi la Naţiunile Unite, ceea ce obligă Washingtonul, în temeiul Acordului privind sediul ONU, să le faciliteze intrarea şi şederea în ţară.

În timpul Campionatului Mondial de Fotbal din această vară, echipa naţională a Iranului s-a confruntat cu restricţii care au obligat-o să se antreneze în oraşul mexican Tijuana, la graniţa cu Statele Unite, şi să intre pe teritoriul american doar pentru a-şi disputa partidele.

Editor : M.I.

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