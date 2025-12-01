Live TV

Trump promite să publice rezultatul RMN din octombrie, dar susține că nu știe ce parte a corpului i-a fost examinată

Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images
În plin val de critici privind capacitatea sa mintală, Donald Trump anunță că va publica rezultatul RMN-ului făcut în octombrie. El susține însă că nu știe ce parte a corpului i-a fost investigată, precizând doar că „nu a fost la creier”.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că va publica rezultatul investigaţiei RMN pe care a efectuat-o în octombrie şi a susţinut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată. "Dacă ei vor ca rezultatele să fie publicate, atunci le voi publica", a spus Trump duminică, în timp ce revenea la Washington din Florida.

Reacţia sa survine după ce mai devreme în aceeaşi zi guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care acum ar fi fost vicepreşedinte al SUA în cazul în care democrata Kamala Harris ar fi câştigat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, a pus la îndoială capacitatea mintală a lui Trump şi a susţinut că sănătatea acestuia s-a deteriorat.

În declaraţia dată presei la bordul Air Force One, Trump a promis că va publica rezultatele RMN-ului său, adăugând că nu ştie de ce a fost examinat, dar a asigurat că nu a fost o investigaţie medicală la cap.

"Habar nu am, a fost doar un RMN. Nu a fost la creier, pentru că am făcut un test cognitiv şi l-am trecut cu brio. Am avut un scor perfect pe care tu nu l-ai putea avea", i-a spus el unui reporter.

Trump spune că nu și-a pierdut energia

Trump a susţinut miercurea trecută că are în continuare o stare bună de sănătate şi că nu şi-a pierdut energia, reacţionând astfel faţă de un articol "defăimător" în care o jurnalistă "urâtă" a "fiţuicii ieftine" New York Times încearcă să convingă printr-o analiză a apariţiilor sale fizice că ar avea probleme de natură medicală.

În articolul publicat marţi, respectiva jurnalistă, Katie Rogers, a scris că numărul apariţiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie şi 25 noiembrie a scăzut cu procentul exact de 39% faţă de perioada similară a primului său mandat. De asemenea, ziua de lucru a lui Trump începe mai târziu şi el face mai puţine deplasări în interiorul SUA, a mai remarcat ea în încercarea de a demonstra că preşedintele, care anul viitor va împlini 80 de ani, ar avea probleme mai serioase de sănătate.

Cel mai vârstnic preşedinte al SUA la momentul inaugurării, republicanul Donald Trump încearcă să scoată în evidenţă vitalitatea sa pentru a se deosebi de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv devenea tot mai clar spre sfârşitul mandatului şi evita contactele cu presa, iar, potrivit lui Trump, Casa Albă ajunsese să folosească sistematic semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.

Semne de întrebare legate de sănătatea președintelui SUA

Totuşi, şi în ce-l priveşte pe Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătatea sa, după ce a fost văzut în public cu gleznele umflate şi cu o vânătaie pe dosul palmei pe care încercase să o ascundă folosind un fond de ten cu o nuanţă nepotrivită culorii pielii sale. De asemenea, la eveniment recent în Biroul Oval el a părut că era aproape să aţipească.

Casa Albă a anunţat oficial în luna iulie că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susţinut la momentul respectiv că are o "stare de sănătate excelentă", la fel afirmând şi el în mesajul despre acel articol din New York Times.

"Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet şi un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranţă că nu este momentul", a asigurat Trump.

