Trump se declară convins că Beijingul a fost implicat în convingerea Iranului să negocieze un armistițiu

Preşedintele Donald Trump a declarat că este convins că Beijingul a contribuit la convingerea Iranului să negocieze un armistiţiu, a relatat agenţia de ştiri AFP.

„Da, am auzit asta”, a spus Trump într-o convorbire telefonică, când a fost întrebat de AFP dacă China a fost implicată în convingerea Teheranului – un aliat cheie – să negocieze un armistiţiu.

Solicitat să comenteze informaţiile potrivit cărora Beijingul ar fi îndemnat Iranul să accepte încetarea focului, un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru CNN că, de la începutul conflictului, China „a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului şi la încheierea conflictului”.

„China salută toate eforturile care conduc la pace”, a declarat Liu Pengyu pentru CNN, potrivit News.ro.

„Sperăm că părţile implicate vor profita de această oportunitate de pace, vor depăşi diferenţele prin dialog şi vor pune capăt conflictului cât mai curând posibil”, a adăugat.

Beijingul a jucat anterior un rol cheie în medierea unei apropieri între Iran şi rivalul său de lungă durată, Arabia Saudită, în 2023, iar viziunea alternativă a liderului chinez Xi Jinping asupra securităţii internaţionale include Beijingul în calitate de mediator.

Trump a mai spus că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului: „Altfel nu aş fi acceptat”.

Preşedintele a declarat anterior că „nu-i pasă” de stocurile regimului atunci când a fost întrebat despre acest lucru, argumentând că acestea pot fi monitorizate prin satelit.

Consiliul Suprem al Iranului a declarat că a acceptat un armistiţiu temporar de două săptămâni, urmând ca negocierile să continue la Islamabad vineri, 10 aprilie. Punctul de plecare al negocierilor, pe care Trump îl numise anterior „viabil”, include menţinerea controlului Iranului asupra strâmtorii Ormuz şi retragerea completă a tuturor forţelor militare americane din regiune.

Nu este clar când va intra în vigoare efectiv armistiţiul, atacurile şi loviturile cu rachete continuând în întreaga regiune, deși premierul Pakistanului a anunțat că acesta s-ar produce „imediat”.

