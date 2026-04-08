Trump se declară convins că Beijingul a fost implicat în convingerea Iranului să negocieze un armistițiu

Steagurile Iranului și Chinei. Foto: Profimedia

Preşedintele Donald Trump a declarat că este convins că Beijingul a contribuit la convingerea Iranului să negocieze un armistiţiu, a relatat agenţia de ştiri AFP.

„Da, am auzit asta”, a spus Trump într-o convorbire telefonică, când a fost întrebat de AFP dacă China a fost implicată în convingerea Teheranului – un aliat cheie – să negocieze un armistiţiu.

Solicitat să comenteze informaţiile potrivit cărora Beijingul ar fi îndemnat Iranul să accepte încetarea focului, un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru CNN că, de la începutul conflictului, China „a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului şi la încheierea conflictului”.

„China salută toate eforturile care conduc la pace”, a declarat Liu Pengyu pentru CNN, potrivit News.ro.

„Sperăm că părţile implicate vor profita de această oportunitate de pace, vor depăşi diferenţele prin dialog şi vor pune capăt conflictului cât mai curând posibil”, a adăugat.

Beijingul a jucat anterior un rol cheie în medierea unei apropieri între Iran şi rivalul său de lungă durată, Arabia Saudită, în 2023, iar viziunea alternativă a liderului chinez Xi Jinping asupra securităţii internaţionale include Beijingul în calitate de mediator.

Trump a mai spus că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi rezolvată perfect” în cadrul acordului: Altfel nu aş fi acceptat”.

Preşedintele a declarat anterior că nu-i pasă” de stocurile regimului atunci când a fost întrebat despre acest lucru, argumentând că acestea pot fi monitorizate prin satelit.

Consiliul Suprem al Iranului a declarat că a acceptat un armistiţiu temporar de două săptămâni, urmând ca negocierile să continue la Islamabad vineri, 10 aprilie. Punctul de plecare al negocierilor, pe care Trump îl numise anterior viabil”, include menţinerea controlului Iranului asupra strâmtorii Ormuz şi retragerea completă a tuturor forţelor militare americane din regiune.

Nu este clar când va intra în vigoare efectiv armistiţiul, atacurile şi loviturile cu rachete continuând în întreaga regiune, deși premierul Pakistanului a anunțat că acesta s-ar produce imediat”.

Editor : Ș.R.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
donald trump
Iranul și strategia Pentagonului: o posibilă ieșire pentru Donald Trump din acuzațiile de crime de război
Donald Trump.
Crește probabilitatea ca Trump să fie destituit în temeiul celui de-al 25-lea Amendament. Cifrele unei platforme de predicții 
IRGC And Basij Forces Hold Military Maneuvers In Tehran
„Istoria o demonstrează”. De ce Gărzile Revoluționare Iraniene ar lupta până la capăt în cazul unei invazii terestre a SUA
Razboi SUA IRan drapel
Ce conține planul în 10 puncte al Iranului pentru încheierea războiului și care sunt șansele ca SUA să-l accepte
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat (BBC)
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu...
radu miruta
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de...
Mircea Lucescu
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în...
Mircea Lucescu la meciul de fotbal dintre Romania si Lituania, contand pentru Liga Natiunilor, desfasurat pe Stadionul S
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Ucraina lovește Rusia acolo unde o doare, ștergând într-o săptămână un profit de 1 miliard de dolari din petrol
Rusia nu se mai ascunde în alegerile din Ungaria. Viktor Orban mizează pe discurs anti-Ucraina, Putin îi întoarce favorul
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Ultimul discurs ținut de Mircea Lucescu în fața prietenilor. Ce le spunea celor apropiați la împlinirea a 80...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Miliardele pentru Neptun Deep trec prin Bahamas. Statul român pompează 800 de milioane de dolari într-un...
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...