Trump şi-a ales „câştigătorii” premiilor „Fake News”

CNN, The New York Times, ABC, The Washington Post, Time şi Newsweek sunt considerate de președintele SUA drept principalele surse de știri false.

Donald Trump / FOTO: Gulliver / Getty Images

Preşedintele SUA a publicat pe Twitter un link către site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, „arma” sa politică.

Premiul întâi a fost atribuit editorialistului de la The New York Times, Paul Krugman, laureat al premiului Nobel pentru Economie în 2008, care a susţinut încă din ziua când Trump a câştigat alegerile că „economia nu-şi va reveni niciodată”, informează news.ro.

Locul doi a fost „câştigat” de Brian Ross de la ABC News, care a prezentat un raport fals despre pieţele financiare în scădere bruscă.

CNN a anunţat eronat că Donald Trump, când era candidat pentru Casa Albă, şi fiul său, Donald J. Trump, au avut acces la documentele WikiLeaks.

Pe poziţia a patra este revista Time, care a transmis în mod greşit că preşedintele Trump a cerut scoaterea unui bust a lui Martin Luther King, Jr. din Biroul Oval.

În top urmează Washington Post, care a difuzat imagini de la un miting electoral al actualului preşedinte din Pensacola, Florida, reporterul afirmând că arena era goală, însă imaginile au fost înregistrate cu mult înainte de sosirea susţinătorilor lui Trump.

CNN revine cu un videoclip editat în care preşedintele Trump aruncă fără să-i pese o cutie de mâncare într-un acvariu cu peşti în timpul întâlnirii cu prim-ministrul japonez. În realitate, Shinzo Abe a fost cel care a aruncat primul grăunţele în aceeaşi manieră.

Tot CNN a relatat că Anthony Scaramucci, fostul director de comunicare de la Casa Albă, s-a întâlnit cu un oficial rus, dar a retras ştirea invocând „neconcordanţe semnificative”.

În listă, pe poziţia a opta, apare Newsweek, care susţinea în mod fals că prima doamnă a Poloniei, Agata Kornhauser-Duda, nu i-ar fi strâns mâna lui Donald Trump.

O altă nominalizare vine tot de la CNN, în care se vorbea de faptul că fostul director al FBI, James Comey, i-ar fi spus preşedintelui SUA că nu este anchetat în legătură implicarea Rusiei în campania electorală.

The New York Times, pe locul 10, a titrat pe prima pagină că administraţia Trump a ascuns un raport legat de schimbările climatice.

„Russia Collusion!” (complotul rusesc) este poate ştirea falsă cu cel mai mare impact asupra poporului american, scrie gop.com, site-ul Republican National Committee.