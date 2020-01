Trump şi Netanyahu îşi anunţă planul pentru pace în Orientul Mijlociu: „Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului”

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu anunţă, marţi, planul lor de pace pentru Orientul Mijlociu.

„Azi Israel face un pas mare spre pace. Pacea transcende politica. În prima mea vizită externă am vizitat Ţara Sfântă. Israelul este o lumină pentru lume. Am vizitat şi Palestina şi m-am întâlnit cu preşedintele Abbas. Palestinienii au căzut în capcana terorismului şi a sărăciei. Toţi preşedinţii dinaintea mea, începând cu preşedintele Johnson (n. red. - Lyndon B. Johnson) au eşuat în a aduce pacea între Israel şi Palestina dar eu am fost ales pentru a realiza lucruri măreţe.

„Ierusalimul va fi capitala nedivizată a Israelului, dar asta nu e mare lucru, pentru că am făcut asta deja şi va rămâne aşa. SUA va recunoaşte suveranitatea teritoriilor israeliene.”, a declarat Donald Trump.

-ştire în curs de actualizare