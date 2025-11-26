Trump spune că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă la un acord de pace: Unele teritorii „ar putea fi oricum obţinute de Rusia”

Președintele american Donald Trump a declarat că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă rapid la un acord de pace cu Rusia, sugerând că unele teritorii aflate acum în dispută „ar putea fi oricum obținute de Moscova” în următoarele luni. Liderul de la Washington afirmă că negocierile avansează și că se discută garanții de securitate pentru Ucraina împreună cu partenerii europeni.

Vorbind cu reporterii aflaţi la bordul avionului Air Force One în timp ce zbura spre Florida pentru sărbătoarea Ziua Recunoştinţei, Trump a declarat că negociatorii americani fac progrese în discuţiile cu Rusia şi Ucraina, iar Moscova a fost de acord cu unele concesii, dar nu le-a detaliat, potrivit Reuters.

Un cadru propus de SUA pentru încheierea războiului, raportat pentru prima dată săptămâna trecută, a stârnit noi îngrijorări că administraţia Trump ar putea fi dispusă să preseze Ucraina să semneze un acord de pace extrem de favorabil Moscovei.

Trump a declarat că trimisul său, Steve Witkoff, se va deplasa în curând la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin şi că ginerele său, Jared Kushner, care a contribuit la negocierea acordului din Gaza ce a dus la un armistiţiu nerespectat în totalitate în războiul Israel-Hamas, este, de asemenea, implicat.

În ultimele zile, Trump stabilise Ziua Recunoştinţei, joi, ca fiind data în care dorea ca Ucraina să accepte un acord care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Însă el şi consilierii săi au renunţat la un termen limită fix şi acum spun că ar dori un acord cât mai curând posibil.

Trump a afirmat că se pare că Rusia are avantajul în război şi că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă la un acord. El a spus că unele teritorii ucrainene „ar putea fi oricum obţinute de Rusia” în următoarele două luni. Trump a mai declarat că se negociază garanţii de securitate pentru Ucraina cu europenii.

