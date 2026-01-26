Trump spune că Hamas a ajutat la găsirea trupului ultimului ostatic israelian ținut în Gaza. „A fost o scenă greu de suportat”

Președintele american Donald Trump a declarat că gruparea Hamas a contribuit la localizarea rămășițelor ultimului ostatic israelian din Gaza și a cerut ca organizația să își respecte angajamentul de a se dezarma. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Axios.

Odată cu recuperarea trupului lui Ran Gvili, toți ostaticii israelieni vii sau decedați au fost aduși înapoi. Revenirea rămășițelor acestuia reprezintă un moment crucial pentru acordul de pace promovat de Trump.

Redeschiderea punctului de frontieră și recuperarea trupului lui Gvili au fost ultimele obstacole majore rămase din prima fază a acordului lui Trump. Atenția se poate concentra acum pe cea de-a doua etapă, care presupune demilitarizarea Fâșiei Gaza și instalarea unui nou guvern și a unei noi forțe de securitate.

Trump a declarat pentru Axios că operațiunea de căutare și procesul de identificare au fost „foarte dificile”, deoarece echipele de intervenție „au fost nevoite să treacă prin sute de cadavre” în zonă. „A fost o scenă greu de suportat”, a spus el.

El a apreciat implicarea Hamas în eforturile de căutare: „Au muncit foarte mult pentru a recupera trupul. Au colaborat cu Israelul. Vă puteți imagina cât de greu a fost. Acum trebuie să dezarmăm Hamas, așa cum au promis”.

„Nimeni nu credea că îi vom aduce pe toți înapoi”

Există un scepticism puternic în Israel și în regiune cu privire la faptul că Hamas se va dezarma pașnic și că premierul Benjamin Netanyahu va da dovadă de reținere și va permite continuarea procesului.

Trump a remarcat însă că a existat scepticism și în privința returnării tuturor ostaticilor, vii și morți, în prima fază a acordului, lucru care s-a întâmplat acum. Oficialii israelieni credeau că unele trupuri vor fi imposibil de recuperat.

„Nimeni nu credea că îi vom aduce pe toți înapoi. A fost un moment extraordinar”, a spus Trump, adăugând că doar părinții și alți israelieni pot înțelege cât de important este ca toate rămășițele să fie recuperate.

Trump a mai declarat că a fost informat luni dimineață de consilierii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, despre recuperare. Ulterior, a vorbit cu Netanyahu, care „a fost încântat”.

La ceremonia de lansare a Consiliului pentru Pace, organizată joia trecută, Trump a afirmat că Statele Unite și Israelul erau aproape de localizarea ultimului ostatic. În timp ce făcea aceste declarații, forțele israeliene se pregăteau pentru o operațiune de căutare într-un cimitir din nordul Fâșiei Gaza, bazată parțial pe informații furnizate de Hamas.

Trump s-a întâlnit luna trecută cu părinții lui Ran Gvili la Mar-a-Lago, în timpul unei întâlniri cu premierul Netanyahu. „Vă rog să le transmiteți părinților că sunt foarte fericit”, a mai declarat Trump.

