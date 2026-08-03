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Trump spune că Iranul este „incredibil de duplicitar”, după ce Teheranul a negat că poartă negocieri cu SUA: „Ei au cerut o întâlnire”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Iranienii „au implorat” să existe o întâlnire, susține Trump Trump avertizează Iranul că este „ultima șansă” de a semna un acord bun

Președintele american Donald Trump a descris conducerea iraniană drept „incredibil de duplicitară”, după ce Teheranul a declarat că în prezent nu poartă discuții cu SUA, respingând afirmațiile liderului de la Washington conform cărora o nouă rundă de negocieri între părțile beligerante ar fi fost programată pentru luni, transmite DPA.

Iranienii „au implorat” să existe o întâlnire, susține Trump

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că Iranul negociază cu Omanul un coridor maritim temporar comun în Strâmtoarea Ormuz, o zonă cu importanță strategică, potrivit unor comentarii publicate de agenția de știri de stat IRNA.

Baghaei a declarat că discuțiile au implicat doar Iranul și Omanul, subliniind că Teheranul nu este implicat în prezent în negocieri cu Statele Unite.

Problemele legate de Iran și SUA ar trebui examinate în etapele următoare pentru a evalua cum ar putea evolua situația, a completat el.

Comentariile sale par să infirme anunțul făcut duminică seara de Trump, conform căruia o nouă rundă de discuții cu reprezentanții iranieni ar fi fost programată pentru luni.

În urma comentariilor lui Baghaei, Trump a scris un mesaj pe platforma sa socială Truth Social și a catalogat conducerea iraniană drept „incredibil de duplicitară”.

„Ei au cerut o întâlnire, unii ar spune «au implorat», încep discuțiile, urmând să fie programate altele în viitorul imediat și spun, deschis și cu mândrie, că nu poartă nicio discuție, că nu se vorbește despre nimic și că negociază doar cu «Oman»”, a scris președintele SUA.

Trump a subliniat că SUA își vor menține blocada navală asupra porturilor iraniene „cu excepția cazului în care se va realiza un acord sau o capitulare totală”.

Trump avertizează Iranul că este „ultima șansă” de a semna un acord bun

Ulterior, în cadrul unei declarații de la Casa Albă, Trump a afirmat că negocierile SUA-Iran „se desfășoară chiar în acest moment” și că „se vor încheia rapid, într-un fel sau altul”.

El le-a spus reporterilor că SUA urmau să lovească Iranul „mai puternic decât orice atac de după cel de-Al Doilea Război Mondial” înainte de a anula loviturile, potrivit Sky News.

Aceasta este ultima șansă pentru ei de a semna un acord bun”, a atras atenția președintele american.

Disputa privind drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte, este un punct central important în conflictul militar dintre SUA și Iran.

Baghaei a declarat că Iranul și Omanul, care se învecinează cu calea navigabilă, discută ideea implementării unei rute circulare, în loc de mai multe benzi separate, până la ajungerea la un acord final.

Conform modelului propus, petrolierele sau navele de marfă ar intra în Strâmtoarea Ormuz pe o rută nordică prin apele teritoriale iraniene. După ce fac escală în porturi din Iran sau din statele arabe din Golf, navele ar folosi o rută sudică prin apele teritoriale omaneze pentru călătoria de întoarcere.

În punctul său cel mai îngust, Strâmtoarea Ormuz are o lățime de aproximativ 39 de kilometri. Întrucât Iranul și Omanul revendică fiecare o zonă de 12 mile marine (aproximativ 22,2 kilometri), apele teritoriale ale ambelor state de coastă se suprapun. Nu există ape internaționale în această zonă.

Convenția Națiunilor Unite privind Dreptul Mării (UNCLOS) garantează un drept de tranzit pe teritoriul respectiv și interzice blocada navelor comerciale. Iranul nu acceptă această poziție juridică.

Noul acord planificat restricționează libera trecere în comparație cu perioada de dinaintea începerii conflictului militar. Iranul ar putea, de exemplu, să controleze ce nave din anumite țări intră în Strâmtoarea Ormuz. Navelor de război li s-ar putea refuza trecerea.

SUA și Iranul au convenit asupra unui acord-cadru la mijlocul lunii iunie, care prevede că Teheranul, în coordonare cu statele de coastă, urmează să ajungă la o înțelegere cu Omanul privind viitoarea administrare a strâmtorii.

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Editor : Ș.R.

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