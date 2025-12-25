Live TV

Trupele israeliene nu se vor retrage complet din Gaza, a anunțat ministrul israelian al Apărării: „Va exista o zonă de securitate”

Data publicării:
Israeli-Palestinian conflict - Rafah
Soldați israelieni în timpul unei misiuni în Rafah, Fâșia Gaza. Foto: Profimedia

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dat asigurări joi, 25 decembrie, că armata nu se va retragere „niciodată complet” din Fâșia Gaza. Afirmația a fost făcută în timpul unei conferinţe organizate de ziarul Makor Rishon, relatează dpa.

„În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâşia Gaza", a precizat Katz.

Acest lucru va rămâne valabil chiar şi în cazul unei tranziţii către a doua fază a planului de pace al preşedintelui american Donald Trump şi dezarmarea Hamas, a mai adăugat Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâşiei Gaza, a mai spus el, adăugând că în partea de nord a fâşiei de coastă ar putea fi create aşezări israeliene care ar proteja zona de securitate.

Declaraţiile lui Katz, membru al partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu, contrazic astfel încă o dată elemente ale planului de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâşia Gaza.

Amintim că mii de oameni s-au adunat în Betleem în ajunul Crăciunului pentru a marca public revenirea spiritului festiv după doi ani de război. Orașul palestinian, venerat de creștini ca locul de naștere al lui Iisus, s-a abținut de la sărbătorile publice de Crăciun pe durata războiului din Gaza.

Poliția israeliană a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun

Apropiați ai lui Netanyahu, bănuiți că au fost plătiți de Doha. Ce este Qatargate, „cea mai gravă trădare din istoria statului Israel”

