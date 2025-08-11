Trupul mumificat al unui bărbat care a dispărut acum 28 de ani a fost descoperit într-un ghețar din Himalaya. „Corpul era intact”

Un cioban a descoperit cadavrul mumificat al unui bărbat care a dispărut în urmă cu aproape trei decenii într-un ghețar dintr-o regiune muntoasă și izolată din nordul-estul Pakistanului. Atât trupul bărbatului, cât și hainele pe care le purta când a dispărut, erau încă intacte.

Poliția a găsit o carte de identitate în hainele bărbatului cu numele Naseeruddin, acesta fiind numele unei persoane care a dispărut în zonă în iunie 1997 după ce a căzut prin crevasa unui ghețar.

În ultimii ani, ninsorile au fost din ce în ce mai rare în regiunea Kohistan, ceea ce a expus ghețarii la lumina directă a soarelui, aceștia topindu-se mai repede. Experții au spus că descoperirea cadavrului arată că schimbările climatice au accelerat topirea ghețarilor.

„Ceea ce am văzut a fost incredibil”, a spus ciobanul care a descoperit trupul înghețat al lui Naseeruddin, Omar Khan, pentru BBC. „Corpul era intact. Hainele nici nu erau rupte.”

Schimbările climatice au accelerat topirea ghețarilor, ceea ce a dus la descoperirea mai multor cadavre în diverse regiuni ale lumii care cândva erau complet acoperite de gheață și zăpadă. Foto: Profimedia Images

De îndată ce poliția a confirmat că este vorba de Naseeruddin, localnicii au început să ofere mai multe detalii despre acest incident.

Naseeruddin avea o soție și doi copii și călătorea împreună cu fratele lui, Kathiruddin, pe cal în ziua în care a dispărut. Poliția a spus că o ceartă de familie i-a forțat pe cei doi bărbați să plece de acasă.

Kathiruddin a spus că traversau o vale în acea zi, iar fratele lui a intrat într-o peșteră. Când nu s-a mai întors, Kathiruddin a spus că l-a căutat în peșteră și, apoi, i-a alertat pe localnici ca să îl ajute să își caute fratele. Nasreeuddin, însă, a fost de negăsit.

Când un corp cade într-un ghețar, acesta îngheață rapid din cauza temperaturii foarte scăzute, ceea ce previne descompunerea. Trupul ajunge apoi să fie mumificat din cauza lipsei de umezeală și oxigen din ghețar.

