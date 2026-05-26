Tuneluri ascunse, uși false: China anchetează tragedia minieră din weekend în care au murit 82 de oameni

Tuneluri nemarcate, dispozitive de localizare lipsă și uși false au fost descoperite în cadrul unei anchete preliminare privind cea mai gravă tragedie minieră din China din ultimii peste 15 ani, guvernul angajându-se să nu lase nimic necercetat, au relatat marți mass-media de stat, potrivit Reuters.

Cel puțin 82 de oameni au murit în urma unei explozii de gaz survenite vineri seara la mina Liushenyu din provincia Shanxi, bogată în cărbune, din nordul Chinei. Două persoane sunt încă date dispărute, iar alte 128 au fost spitalizate, a precizat presa de stat.

Explozia este cel mai grav accident minier din China din 2009, când o explozie de gaz la mina Xinxing din provincia Heilongjiang a ucis 108 persoane.

În timp ce cauza incidentului de vineri rămâne în curs de investigare, agenția oficială de știri Xinhua a transmis marți că tunelurile miniere ascunse, planurile falsificate și minerii subcontractați și neînregistrați, cărora nu li s-au furnizat dispozitivele de localizare necesare pentru salvarea vieții, au fost factori care au contribuit la incidentul mortal.

„Planurile Yin-Yang”

Mina, controlată de Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, menținea două seturi separate de planuri și sisteme de supraveghere, a transmis Xinhua. Un set corespundea operațiunilor reale, în timp ce celălalt era folosit pentru a face față inspecțiilor oficiale, unele zone miniere fiind ascunse de supravegherea autorităților de reglementare.

Reuters nu a reușit să contacteze oficialii companiei, deoarece, potrivit mass-media de stat, aceștia au fost reținuți.

Cărbunele extras din tunelurile ascunse și nereglementate nu este inclus în cifrele oficiale de producție și nu a fost impozitat.

Cele două seturi de planuri sunt cunoscute în limbajul popular drept „planurile yin-yang”: unul păstrat la vedere pentru a fi examinat de inspectori, iar celălalt ținut în secret.

Practici similare, motivate de profit, nu sunt neobișnuite în minele de cărbune din toată China, în ciuda măsurilor de represiune, a declarat administrația națională pentru siguranța minelor.

Mina Liushenyu „a folosit plasă de sârmă și saci de plastic țesuți, pulverizați cu mortar, pentru a confecționa uși false care arătau foarte mult ca peretele de rocă al tunelului minei”, a scris Xinhua.

Muncitorii erau avertizați de cineva din exterior de fiecare dată când veneau inspectorii, iar aceștia închideau ușile false și le ungeau cu praf de cărbune pentru a le camufla în restul pasajului subteran.

Lipsa dispozitivelor de urmărire și a alarmelor

Pentru a evita detectarea, operatorul minei a angajat muncitori subcontractați să lucreze în tunelurile ascunse, fără a le furniza dispozitivele de identificare și localizare necesare și fără a-i înregistra în registrul oficial de intrare.

Autoritățile ar fi putut monitoriza unde se aflau minerii sub pământ dacă aceștia ar fi fost echipați cu dispozitive de urmărire, inclusiv în situații de urgență.

Când a avut loc explozia vineri, registrul oficial arăta că doar 124 de muncitori coborâseră sub pământ, potrivit imaginilor difuzate luni de postul de televiziune de stat CCTV. De fapt, un total de 247 de muncitori lucrau în mină, ceea ce sugerează că 123 nu fuseseră urmăriți în tunelurile aflate în afara sferei oficiale de competență.

Lipsa hărților precise și a informațiilor privind locația minerilor a îngreunat grav operațiunile de salvare, a afirmat presa de stat.

Mina Liushenyu – clasificată ca „mină cu concentrație ridicată de gaz” și cu risc crescut de explozie – a evitat, de asemenea, în mod deliberat instalarea echipamentelor de monitorizare a gazelor pentru a se sustrage și mai mult supravegherii autorităților, a anunțat postul de radio de stat într-un reportaj separat marți.

Aceste probleme nu erau necunoscute autorităților înainte de tragedia de vineri. În 2025, operatorul minei a fost „amendat după ce autoritățile de reglementare au descoperit fronturi de lucru ascunse, dar sancțiunea nu a avut un efect disuasiv, iar compania a continuat producția ilegală”, a transmis Xinhua.

Unele mine din China și-au oprit sau redus producția în urma incidentului, pentru inspecții de siguranță.

