De ce se întețesc turbulențele din timpul zborului cu avionul: rutele și aeroporturile cele mai afectate și ce fac companiile aeriene

Dacă credeți că turbulențele se înrăutățesc, aveți dreptate, scrie The Times într-un articol arată că schimbările climatice fac ca atmosfera să fie mai instabilă, ce măsuri iau companiile aeriene în acest sens, dar și care sunt rutele aeriene și aeroporturile cu cele mai periculoase turbulențe.

Ghinion pentru cei cărora le place să zboare între aeroportul Mendoza din Argentina și capitala Chile, Santiago. Călătoria de 200 de kilometri durează mai puțin de o oră, dar tocmai a fost clasificată de Turbli drept cea mai turbulentă rută de zbor din lume. Acest site web, care arată probabilitatea de turbulențe pe o anumită rută de zbor și este îndrăgit de pasagerii cu frică de zbor, a analizat 10.000 de rute care leagă peste 500 dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Le-a clasificat în funcție de rata de disipare a turbulențelor (EDR) – sau, în termeni simpli, o măsură a turbulențelor.

Ruta Mendoza-Santiago a fost clasificată cu un EDR de 22,9, care se încadrează în categoria turbulențelor moderate (EDR de 20-40).

„La valori mai mici, pasagerii vor începe să simtă tensiuni în centurile de siguranță și mici schimbări de altitudine”, spune Ignacio Gallego-Marcos, fondatorul Turbli și inginer de profesie. „La limita superioară, tensiunile devin mai puternice și serviciile de catering sunt suspendate.”

Santiago a fost, de asemenea, cel mai turbulent aeroport din lume, clasat în funcție de cea mai „accidentată” apropiere și coborâre.

„Această rută este deosebit de turbulentă din cauza unui curent jet puternic care trece aproape perpendicular pe lanțul Anzilor”, spune Gallego-Marcos. „Este rețeta perfectă pentru turbulențele de undă montană: pe măsură ce aerul se ridică deasupra Anzilor, acesta revine în jos după ce trece de lanț, apoi se ridică din nou datorită flotabilității, creând o serie de unde.”

Alte rute susceptibile de a fi turbulente includ Xining-Yinchuan în China (un EDR mediu de 18,9) și Denver-Jackson în SUA (18,2).

În Europa, zborurile care implică Nisa, Geneva, Zurich și Milano se află în fruntea listei, iar aeroportul cu cele mai multe turbulențe este Torino.

Turbulențele se agravează

Turbulențele reprezintă o preocupare din ce în ce mai frecventă pentru companiile aeriene. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA afirmă că peste o treime din incidentele aeriene din perioada 2009-2018 pot fi atribuite turbulențelor. Există câteva tipuri diferite de turbulențe. Cele mai frecvente la altitudini de croazieră sunt turbulențele convective, sau cele care se găsesc în norii de furtună; dar turbulențele în aer limpede (CAT) sunt cele mai îngrijorătoare. Acestea tind să apară la altitudini mai mari de 4.500 de metri și apar de obicei în mod neașteptat; ele nu apar pe radar în același mod ca o furtună. Pasagerii urăsc turbulențele; companiile aeriene trebuie să schimbe ruta pentru a le ocoli; iar în cazuri severe, extrem de rare, acestea pot chiar deteriora aeronava.

Situația se înrăutățește pe măsură ce schimbările climatice fac cerul mai instabil. Un studiu realizat în august 2025 de Universitatea din Reading, care a analizat modul în care încălzirea temperaturilor afectează curenții jet, a constatat că forfecarea vântului, care afectează mișcarea și altitudinea aeronavelor, va crește cu până la 27% până în anul 2100. Studiul a constatat, de asemenea, că atmosfera va deveni cu până la 20% mai instabilă între 2015 și 2100, ceea ce înseamnă că zborurile afectate de turbulențe vor deveni mai frecvente.

Foto: Profimedia

Paul Williams, profesor de științe atmosferice la Universitatea din Reading și coautor al studiului, spune: „Se preconizează că creșterile observate ale forței vântului în ultimele decenii vor continua într-un ritm similar până cel puțin la sfârșitul secolului. Având în vedere că creșterea cu 15% a forței vântului din 1979 a provocat o creștere cu 55% a turbulențelor severe, se pare că vom zbura mult mai mult până la sfârșitul secolului.”

Turbulențele pot apărea oriunde, deși zonele cele mai afectate sunt, potrivit lui Williams, „unde se află curentul jet – tropicele și marile lanțuri muntoase”. Atlanticul de Nord, Europa, Pacificul de Nord și America de Nord sunt zone critice. Pe scurt, o mare parte din spațiul aerian mondial este afectat de turbulențe.

În plus, se pare că în fiecare săptămână are loc un incident de turbulență gravă. Cel mai grav caz din ultimii ani a fost zborul Singapore Airlines SQ321 din mai 2024, când Boeing 777 a căzut aproximativ 50 de metri în patru secunde deasupra Golfului Bengal, ducând la moartea unui pasager. Câteva săptămâni mai târziu, un avion al Qatar Airways care zbura de la Doha la Dublin a intrat într-o zonă de turbulențe deasupra Turciei, iar 12 persoane au fost rănite. La sfârșitul lunii decembrie 2025, un zbor Ryanair de la Birmingham la Tenerife a intrat în turbulențe deasupra Canalului Mânecii și s-a întors la Birmingham.

Turbulențele pot apărea și în mod neașteptat. În ianuarie, două persoane aflate la bordul unui zbor British Airways de la Los Angeles la Heathrow au suferit fracturi la gleznă când avionul a intrat brusc în turbulențe deasupra Groenlandei.

Departamentul de Investigare a Accidentelor Aeriene din Marea Britanie (AAIB) a declarat că echipajul era conștient de „previziunea apariției unor turbulențe potențial severe”, deși „un avion din apropiere nu a întâmpinat turbulențe semnificative”.

Măsurile luate de companiile aeriene

Cei care zboară des au observat probabil o creștere a stricteții companiilor aeriene privind purtarea centurilor de siguranță. Acum este mult mai probabil să vi se recomande insistent să le purtați pe toată durata zborului, chiar dacă semnalul centurii de siguranță este oprit. De asemenea, este posibil să observați că băuturile calde sunt servite cu capace sau că nu mai sunt oferite deloc pasagerilor.

În septembrie anul trecut, Singapore Airlines a declarat turbulențele atmosferice ca fiind o amenințare majoră în timpul zborului, în urma incidentului în care un pasager a murit și zeci au fost răniți. Autoritatea aviatică a orașului-stat, CAAS, a declarat că fenomenul turbulențelor invizibile trebuie clasificat ca „risc operațional la nivel de stat”, ceea ce a dus la protocoale mai stricte la bordul companiei aeriene naționale. Unele autorități de reglementare au mers mai departe și au insistat ca turbulențele să fie adăugate ca categorie principală în Planul global de siguranță aeriană ICAO 2026, care analizează modalitățile de a face zborurile mai sigure în întreaga lume.

Organismul industrial IATA dispune de platforma Turbulence Aware, creată în 2018. Pe scurt, aceasta colectează date în timp real despre zonele cu turbulențe și le transmite piloților aflați în zbor. Până în prezent, 28 de companii aeriene, printre care British Airways, Qatar Airways și Air France, s-au alăturat programului. În primele șase luni ale anului trecut, acesta a generat 24,8 milioane de rapoarte, o creștere de 23% față de 2024.

Alte companii și-au ajustat în mod proactiv serviciul de servire a meselor pentru a preveni arsurile. Korean Air, de exemplu, a încetat să mai servească tăiței ramen la câteva luni după incidentul Singapore Airlines. Compania americană Southwest Airlines și-a modificat, de asemenea, protocoalele privind mesele, astfel încât serviciul să se încheie mai devreme și să poată începe pregătirile pentru aterizare la 5.500 de metri altitudine, în loc de 3.000 de metri, cât este standardul.

Unele companii aeriene apelează la inteligența artificială pentru a le ajuta. Anul trecut, compania japoneză All Nippon Airways (ANA) a introdus un model de predicție a turbulențelor bazat pe inteligența artificială, utilizând date colectate pe parcursul unui deceniu. Compania susține că sistemul are o rată de precizie de 86% în previziunea zonelor cu aer instabil.

Foto: Profimedia

Emirates încearcă să identifice zonele de turbulență pe care alte instrumente le-ar putea omite. În 2024, compania a încheiat un parteneriat cu firma de software pentru aviație SkyPath pentru a dezvolta previziuni meteorologice bazate pe AI care să identifice potențialele turbulențe chiar și în zonele fără activitate de zbor. Căpitanul Hassan Alhammadi, vicepreședinte al operațiunilor de zbor la Emirates, spune că, deși transportatorul „nu poate promite zboruri fără turbulențe, aceste inițiative au contribuit la o reducere semnificativă a incidentelor neașteptate de turbulențe severe în ultimul an”.

Între timp, British Airways dispune de Flight Watch, bazat pe inteligență artificială, care arată rutele de zbor, secțiunile închise ale spațiului aerian și perioadele de turbulențe deosebit de severe, precum și alte evenimente meteorologice; de asemenea, poate comunica direct cu turnurile de control al traficului aerian.

Deși turbulențele sunt înfricoșătoare atunci când apar, pasagerii nu sunt în pericol dacă sunt legați cu centura de siguranță. „Este important să ne amintim că avioanele sunt construite pentru a rezista la niveluri severe și mai ridicate de turbulențe”, spune Gallego-Marcos.

„Turbulențele severe sunt rare, dar se întâmplă, așa că toate avioanele sunt construite pentru a le rezista. Aceasta nu este doar o alegere de proiectare, ci o cerință a autorităților de reglementare din domeniul aviației.”

Și trebuie să rămâneți cu siguranță cu centura de siguranță pusă, chiar și atunci când semnalul pentru centura de siguranță este oprit. Profesorul Paul Williams concluzionează: „Ce-am văzut până acum e nimic în ceea ce privește creșterea turbulențelor.”

Editor : B.E.