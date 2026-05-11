Turcia a intrat în clubul select al țărilor care și-au dezvoltat propriile rachete balistice intercontinentale. Ce face „Yildirimhan”

Yildirimhan. Foto: Profimedia

Turcia a prezentat prima sa rachetă balistică intercontinentală dezvoltată pe plan intern, marcând un pas important în industria sa de apărare, aflată în expansiune.

Racheta, numită Yildirimhan, a fost prezentată pentru prima dată la expoziția de apărare și aerospațială SAHA 2026 din Istanbul, scrie TVP World.

Dezvoltată de centrul de cercetare și dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale, racheta are o rază de acțiune de până la 6.000 km și poate atinge viteze cuprinse între Mach 9 și Mach 25, folosind combustibil lichid pentru rachete.

Turcia s-a alăturat astfel unui grup restrâns de țări cu capacitate de rachete balistice intercontinentale, care include Statele Unite, Rusia, China, Franța, India, Marea Britanie, Israel și Coreea de Nord.

„Yildirimhan este un proiect de rachetă balistică dezvoltat de Centrul de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale (MoND)”, se arată în broșura promoțională oficială a rachetei, adăugându-se că „se distinge de sistemele similare prin propulsia cu combustibil lichid și capacitatea sa masivă de încărcătură explozivă de 3.000 kg”.

Ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, a declarat că prezentarea a marcat finalul unor ani de investiții în capacitățile interne.

„Industria turcă de apărare și-a mărit capacitatea de producție prin investiții valoroase și s-a transformat într-un ecosistem care dezvoltă tehnologie de vârf prin cercetare și dezvoltare”, a spus el.

El a adăugat că inovarea continuă va fi esențială pe măsură ce tehnologia evoluează.

„Dezvoltarea de produse și activitățile axate pe cercetare și dezvoltare joacă un rol decisiv în consolidarea durabilă a industriei de apărare.”

În ultimii ani, Turcia și-a intensificat eforturile de a construi o industrie de apărare autonomă, care să acopere domenii precum dronele, sistemele de rachete, apărarea aeriană, aviația și tehnologiile spațiale.

