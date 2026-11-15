Compania turcă de apărare ASELSAN a anunțat că noul său sistem antidronă EJDERHA a reușit să neutralizeze simultan 51 de drone, în doar câteva secunde, folosind unde electromagnetice de mare putere, fără rachete sau muniție convențională. Testul a avut loc la centrul de încercări Gölbek din Turcia, relatează agenția Anadolu.

Demonstrația a fost organizată cu ocazia împlinirii a 51 de ani de la înființarea companiei ASELSAN și s-a desfășurat în două etape. În prima fază, sistemul EJDERHA a neutralizat două drone controlate prin cablu, aflate la o distanță de aproximativ un kilometru. Spre deosebire de dronele obișnuite, acestea nu depind de o conexiune radio pentru transmiterea comenzilor, ceea ce le face rezistente la sistemele convenționale de bruiaj electronic.

În cea de-a doua etapă, au fost lansate simultan 51 de drone, toate fiind neutralizate în câteva secunde, potrivit companiei. ASELSAN a publicat imagini video ale demonstrației, însă nu a oferit date independente privind condițiile în care s-a desfășurat testul.

„Sistemul EJDERHA al ASELSAN a devenit primul din lume care a doborât 51 de drone prin simpla apăsare a unui buton, fără să lanseze vreo rachetă sau să utilizeze muniție”, a declarat directorul general al companiei, Ahmet Akyol.

Acesta a precizat că sistemul a intrat deja în producție de serie și a ajuns într-un stadiu în care poate contribui la securitatea Turciei. Compania nu a comunicat însă câte unități au fost produse sau livrate și nici cine sunt beneficiarii acestora.

Cum funcționează sistemul EJDERHA

Spre deosebire de sistemele clasice de apărare antiaeriană, EJDERHA utilizează unde electromagnetice de mare putere pentru a afecta componentele electronice ale dronelor. Tehnologia poate provoca întreruperea temporară a funcționării, resetarea, dezactivarea sau chiar deteriorarea circuitelor electronice ale țintelor.

Sistemul folosește un radar pentru detectarea amenințărilor și senzori electro-optici pentru urmărirea acestora, direcționând apoi emisia electromagnetică către dronele identificate. Potrivit producătorului, tehnologia a fost testată în condiții de teren împotriva mai multor categorii de aparate fără pilot, inclusiv drone de mici dimensiuni, drone FPV controlate prin cablu sau radio și aparate cu aripi fixe.

EJDERHA este conceput pentru integrarea în arhitectura de apărare aeriană multistratificată a Turciei, cunoscută sub numele de Steel Dome (ÇELİKKUBBE), care reunește diferite tehnologii pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene.

Tehnologia antidronă, testată și în Statele Unite

Turcia nu este singura țară care dezvoltă sisteme capabile să neutralizeze mai multe drone simultan cu ajutorul undelor electromagnetice. Compania americană Epirus a anunțat că sistemul său Leonidas a neutralizat 61 de drone din 61 în cadrul unei demonstrații desfășurate în august 2025, în statul Indiana. Testul a inclus și neutralizarea unui roi de 49 de drone printr-un singur impuls electromagnetic, potrivit producătorului american.

Cele două demonstrații s-au desfășurat însă în condiții diferite, stabilite de companiile producătoare, astfel încât numărul dronelor neutralizate nu permite o comparație directă a performanțelor.

Principalul avantaj al acestor tehnologii este posibilitatea de a neutraliza mai multe ținte fără consumul unor interceptoare costisitoare, precum rachetele antiaeriene. Sistemele cu microunde de mare putere au însă o rază de acțiune relativ redusă și sunt concepute pentru a completa, nu pentru a înlocui, apărarea bazată pe rachete, tunuri, lasere și mijloace de război electronic.

ASELSAN nu a precizat distanța de la care au fost neutralizate cele 51 de drone, altitudinea acestora, puterea electromagnetică utilizată sau durata exactă a intervenției. De asemenea, nu au fost făcute publice informații despre prețul sistemului și eventualele contracte de livrare.

Editor : M.I.