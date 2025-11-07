Live TV

Turcia emite mandate de arestare pentru Netanyahu și membri ai guvernului israelian, acuzați de genocid în Gaza

Data publicării:
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Justiția turcă a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al unor oficiali israelieni, acuzați de genocid și crime împotriva umanității în Gaza.

În total, 37 de suspecţi sunt vizaţi de mandate de arestare, a precizat parchetul general din Istanbul, fără însă a furniza lista completă, pe care se află şi şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir.

Parchetul general din Istanbul denunţă „genocidul şi crimele împotriva umanităţii comise în mod sistematic de către statul israelian în Gaza”.

El citează de asemenea cazul „Spitalului prieteniei turco-palestiniene” din Fâşia Gaza, construit de Turcia şi bombardat în martie de armata israeliană, care afirmă că unitatea servea ca bază unor luptători ai Hamas.

Turcia, una dintre ţările cele mai critice faţă de războiul dus de Israel în enclava palestiniană, s-a alăturat deja anul trecut procedurii pentru genocid lansate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ).

