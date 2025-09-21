Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km

Ucraina a dezvăluit la expoziția militară de la Liov drona subacvatică TOLOKA, un nou sistem cu trei variante, capabil să lovească nave, porturi și infrastructură rusească la distanțe de până la 2.000 de kilometri, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina a prezentat în premieră publică drona subacvatică TOLOKA, un proiect dezvoltat în secret de aproximativ un an și care ar putea schimba dinamica confruntării navale cu Rusia. Sistemul include trei modele:

TLK-150, pentru operațiuni discrete, cu propulsie electrică și rază scurtă;

TLK-400, cu autonomie de 1.200 km și încărcătură utilă de 500 kg;

TLK-1000, cel mai mare model, de până la 12 metri lungime, cu o capacitate de 5.000 kg și rază de acțiune de 2.000 km.

Statul Major al Ucrainei a confirmat pe 19 septembrie că Forțele Armate vor primi în curând noi sisteme, printre care drone, bărci fără echipaj și echipamente de război electronic.

Președintele Volodimir Zelenski prezentase pentru prima dată conceptul TOLOKA la summitul „Support Ukraine” din februarie, evidențiind capacitatea sa de a lovi ținte strategice rusești, inclusiv nave și porturi.

Anunțul vine în contextul intensificării loviturilor de precizie ale Kievului asupra infrastructurii rusești. În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a efectuat al treilea atac asupra Podului Crimeei, rută vitală de aprovizionare pentru armata rusă. Deși nu există confirmări oficiale, experți în apărare speculează că TOLOKA ar putea fi implicată în deteriorarea pilonilor subacvatici ai podului.

Din 2022, Ucraina a dezvoltat constant o flotă de drone maritime, folosite deja pentru a provoca pierderi semnificative Rusiei în Marea Neagră.

Editor : M.I.