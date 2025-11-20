Live TV

Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea războiului. Zelenski urmează să discute cu Trump

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni.

"Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia", a scris preşedinţia de la Kiev pe Telegram, adăugând că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere să discute "în zilele următoare" acest plan cu omologul său american Donald Trump.

"Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea", se arată în acelaşi mesaj, scrie Agerpres.

Acest plan, a cărui existenţă a fost iniţial dezvăluită de publicaţia americană Axios, are 28 de puncte a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi, iar unii politicieni europeni compară propunerile apărute în presă cu o cerere de capitulare a Kievului.

Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum şi recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ucrainene ocupate de Rusia. De asemenea, Ucrainei i s-ar solicita să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 400.000 de soldaţi şi să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune.

În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe platforma X că Washingtonul va "continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict", însă "obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare", a spus Rubio.

O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se află la Kiev şi are joi seară o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.

Delegaţia americană s-a întâlnit deja cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului.

