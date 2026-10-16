Ucraina ar fi rămas fără rachete interceptoare Patriot (surse). Criză majoră în apărarea antiaeriană, pe fondul tensiunilor cu Trump

Ucraina ar fi rămas fără rachete interceptoare Patriot, esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor balistice rusești, într-un moment în care tensiunile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski se intensifică. Situația este agravată de presiunile Washingtonului asupra Kievului pentru încetarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere rusești, dar și de restricțiile care afectează sistemul de comunicații militare Starshield.

Potrivit unor surse citate de CNN, relatează News.ro, aproape toate rachetele balistice lansate de Rusia în ultimul atac nu au fost interceptate din cauza lipsei muniției pentru sistemele Patriot. În plus, în ultimele zile, Casa Albă a încheiat un acord extrem de criticat privind importul de motorină din Rusia şi a exercitat o presiune tot mai mare asupra Ucrainei pentru a-şi înceta atacurile asupra infrastructurii petroliere ruseşti.

Zelenski a declarat că se simte trădat de acordul încheiat de Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a anunţat, de atunci, că Ucraina va continua să atace rafinăriile ruseşti.

De mai multe luni, Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Ucraina rămâne fără rachetele interceptoare Patriot fabricate în SUA, care sunt printre puţinele arme defensive capabile să doboare o rachetă balistică.

Însă rachetele interceptoare sunt atât costisitoare, cât şi deficitare la nivel global, întrucât alte ţări şi-au epuizat stocurile sau au încercat să-şi consolideze propriile sisteme de apărare pe fondul războiului din Iran.

Sursa a declarat pentru CNN că „aproape toate rachetele balistice din ultimul atac nu au fost interceptate din cauza lipsei rachetelor (interceptoare)”.

Rachetele balistice ruseşti au lovit trei centrale electrice din Kiev şi au vizat infrastructura energetică din Harkov în timpul acelui atac din noaptea de marţi spre miercuri. În acea zi, patru persoane au fost ucise şi 25 rănite la Kiev.

Forţele Aeriene Ucrainene au declarat anterior că au interceptat patru rachete balistice ruseşti în timp ce se apărau împotriva acelui atac, ceea ce sugerează că au folosit ultimele rachete Patriot pe care le mai aveau.

Nu este prima dată când Ucraina a rămas complet fără rachete de interceptare Patriot, iar Zelenski a vorbit public despre lupta sa constantă pentru a obţine mai multe stocuri. El a declarat pentru CNN, în august, că îşi petrece zilele cu „milioane” de apeluri telefonice cu aliaţii, încercând să încheie acorduri pentru a obţine mai multe rachete Patriot. La acea vreme, el a afirmat că Ucraina dispunea doar de o zecime din rachetele de interceptare de care avea nevoie urgent.

O lună mai târziu, preşedintele ucrainean a adoptat un ton mai optimist, afirmând că ţara „va primi o licenţă pentru fabricarea rachetelor Patriot” din partea Statelor Unite. Însă preşedintele american Donald Trump a refuzat în cele din urmă să precizeze dacă a fost de acord cu acest lucru, iar licenţa nu s-a concretizat niciodată.

Tensiunile dintre Zelenski şi Trump au atins punctul culminant în ultimele zile, pe fondul solicitării Washingtonului ca Kievul să înceteze atacurile asupra instalaţiilor ruseşti de combustibil, chiar dacă Moscova a continuat să lovească cu putere infrastructura energetică a Ucrainei.

Zelenski a declarat pentru Financial Times, într-un interviu aprins, că ar putea fi de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti doar dacă i s-ar furniza, cel puţin, mai multe rachete interceptoare Patriot. El a adăugat că „atunci când a solicitat mai multe sisteme de apărare aeriană, răspunsul american a fost să slăbească serviciul Starlink”.

Într-o declaraţie publică făcută miercuri, el a pledat încă o dată pentru mai multe stocuri, afirmând: „Preşedintele american dispune de toate instrumentele eficiente şi necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forţă, justiţie şi presiune asupra agresorului. Solicităm pachete suplimentare de rachete interceptoare Patriot pentru Ucraina”.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Trump a atribuit din ce în ce mai mult creşterea preţurilor globale la motorină războiului dintre Ucraina şi Rusia, în ciuda faptului că războiul din Iran joacă un rol mai semnificativ în creşterile preţurilor la combustibil.

La începutul acestei săptămâni, administraţia Trump a avertizat Ucraina şi aliaţii din Europa că SUA ar putea suspenda achiziţiile europene de arme americane şi schimbul de informaţii pentru Ucraina dacă Kievul nu încetează atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti, au declarat doi oficiali europeni.

Avertismentele din partea Departamentului de Stat şi a Pentagonului au fost transmise în weekend către oficiali din Ucraina şi Europa, inclusiv comunicări din partea armatei americane adresate direct comandanţilor ucraineni. De atunci, Trump a insistat că SUA nu au încetat să mai partajeze informaţii cu Ucraina.

Dacă administraţia ar decide să suspende achiziţiile europene de arme, care au loc prin mecanismul numit „Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei” (PURL), acest lucru ar pune în pericol orice livrări viitoare de rachete interceptoare Patriot utilizate pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.

Ucraina afirmă că Starshield nu a fost complet restabilit

Epuizarea rachetelor interceptoare Patriot este departe de a fi singura problemă cu care se confruntă Ucraina în această săptămână, ţara având de-a face şi cu întreruperi în schimbul de informaţii şi cu restricţii privind versiunea militară a sistemului Starlink al lui Elon Musk, numită Starshield.

Autorităţile ucrainene au declarat că au fost luate prin surprindere săptămâna aceasta de o reducere a capacităţii sistemului Starshield, care a perturbat operaţiunile militare, logistica şi interceptarea atacurilor cu drone cu propulsie cu reacţie.

Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat pe platforma sa de socializare X că sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul SUA, menţionând totodată că orice limitări privind viteza sau utilizarea acestora ţin de competenţa armatei şi a preşedintelui SUA.

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O sursă din cadrul Ministerului Apărării ucrainean a declarat, joi, pentru CNN că, „în acest moment, operaţiunile Starshield au fost reluate şi continuă”. Sursa a adăugat că ministerul poartă discuţii cu toate părţile implicate „pentru a stabili toate cauzele şi circumstanţele restricţiilor de ieri”.

Între timp, Zelenski a indicat că unele restricţii sunt încă în vigoare. Preşedintele ucrainean a declarat, joi dimineaţă, că Rusia a lansat peste 850 de drone de atac de la miezul nopţii „într-un moment în care viteza capacităţilor noastre defensive este restricţionată în mod artificial”.

Cel mai înalt diplomat ucrainean la Washington, Denis Sienik, a confirmat că viteza reţelei Starshield s-a îmbunătăţit, dar nu a fost restabilită pe deplin. „Sperăm că totul va reveni la nivelul anterior”, a declarat el. Kievul nu a primit niciun răspuns din partea SpaceX sau a Pentagonului, a declarat un alt oficial ucrainean pentru CNN.

Editor : M.I.