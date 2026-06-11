Ucraina cere autorităților din Luxemburg să-și reconsidere planurile privind concertul sopranei Anna Netrebko, susținătoare a lui Putin

Ambasada Ucrainei în Luxemburg și-a exprimat îngrijorarea cu privire la concertul cântăreței de operă ruse Anna Netrebko, programat să aibă loc pe 15 iunie la Filarmonica din Luxemburg, și a adus această problemă în atenția autorităților.

Diplomații ucraineni au remarcat că Netrebko este asociată public de mulți ani cu establishmentul politic și cultural al Federației Ruse, scrie European Pravda.

Aceștia au subliniat că ea l-a susținut public pe Vladimir Putin în timpul campaniilor sale prezidențiale, a primit distincții de stat din partea acestuia și a participat la inițiative care promovează narațiunile culturale susținute de statul rus.

„Într-un moment în care Ucraina continuă să-și apere suveranitatea, integritatea teritorială și principiile dreptului internațional, în timp ce civilii ucraineni continuă să sufere din cauza atacurilor zilnice, promovarea reprezentanților establishmentului cultural rus pe scene internaționale prestigioase ridică serioase îngrijorări de natură etică și de reputație”, a declarat ambasada.

Diplomații au subliniat, de asemenea, că, de zeci de ani, Rusia a folosit cultura ca instrument de influență și de construire a imaginii în străinătate, iar conceptul de „mare cultură rusă” a fost adesea promovat fără a recunoaște realitatea mai largă în care cultura ucraineană a fost suprimată și marginalizată.

„Pe fondul agresiunii militare ruse în curs împotriva Ucrainei, promovarea în continuare a unor reprezentanți de seamă ai mediului cultural rus riscă să contribuie la normalizarea politicilor și a discursurilor statului agresor. Ambasada dorește să sublinieze că, atâta timp cât Federația Rusă continuă atacurile împotriva orașelor, civililor și patrimoniului cultural ucrainean, cooperarea cu artiștii ruși care se abțin să adopte o poziție clară și principială cu privire la acțiunile statului lor este percepută de ucraineni ca fiind profund dureroasă”, a declarat ambasada.

Ambasada Ucrainei a declarat că a împărtășit aceste îngrijorări autorităților competente din Luxemburg și a solicitat respectuos o reevaluare a circumstanțelor care înconjoară evenimentul.

La începutul acestui an, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino din Florența a anulat spectacolele artiștilor ruși care au susținut deschis politica Kremlinului față de Ucraina.

Un concert al pianistei Elisabeth Leonskaya în Țările de Jos a fost anulat în noiembrie, după ce aceasta a cântat alături de muzicieni pro Putin.

Editor : Sebastian Eduard