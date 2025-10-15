Live TV

Ucraina negociază în SUA cu producătorul rachetelor Tomahawk, înainte de întâlnirea Zelenski-Trump

Aftermath of Russian missile and drone strikes, in Kyiv
Premierul ucrainean Iulia Sviridenko. Sursa foto: REUTERS

O delegație ucraineană condusă de premierul Iulia Sviridenko și de șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak s-a întâlnit la Washington cu reprezentanți ai companiilor Raytheon și Lockheed Martin, în contextul discuțiilor privind posibila livrare de armament și a rachetelor Tomahawk către Kiev, înaintea întrevederii Zelenski-Trump.

Andrii Iermak a anunţat că s-a înâlnit, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, cu reprezentanţi ai societăţilor Lockheed Martin şi Raytheon: „Cooperarea noastră continuă să crească”, a dat asigurări pe reţele de socializare Iermak. El laudă avioanele de vânătoare de tip F-16 construite în Statele Unite şi furnizate Ucrainei de către ţări europene anul trecut.

Preşedintele american Donald Trump a amenințat că livrează Kievului rachete de crozieră de tip Tomahawk, dacă Rusia nu acceptă să pună capăt Războiului în Ucraina, pe care l-a lansat în februarie 2022.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete de tip Tomahawk. El a spus că aceasta poate constitui „o nouă escaladare” şi afecta relaţiile între Moscova şi Washington.

Ucraina cere o cooperare mai aprofundată cu aliaţii săi în domeniul producţiei de armament. La Washington, premierul Iulia Sviridenko s-a întâlnit cu secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent şi au discutat despre investiţii comune şi o cooperare în probleme energetice.

Ucraina este vizată de mai multe zile de noi valuri de bombardamente ruseşti vizând infrastructuri energetice, care ameninţă să lase fără curent şi încălzire mulţi ucraineni odată cu apropierea iernii.

Editor : M.I.

