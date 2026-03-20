Ucraina trimite unități militare în Orientul Mijlociu pentru a intercepta drone: cinci țări implicate

Trupele ucrainene. Foto: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Ucraina vrea bani și tehnologie în schimb

Ucraina a detașat unități militare în cinci țări din Orientul Mijlociu pentru a contribui la protejarea infrastructurii critice și civile împotriva dronelor, a declarat vineri secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, după ce a vizitat regiunea. El a precizat că echipele au fost trimise în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania, țări care au fost ținta unor atacuri în timpul conflictului cu Iranul, anunță Reuters.

Au fost stabilite măsuri suplimentare pentru „cooperarea pe termen lung în domeniul securității” cu fiecare dintre cele cinci națiuni, a spus Rustem Umerov, fără a oferi detalii.

„Specialiștii militari ucraineni acționează în fiecare dintre aceste țări sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare”, a scris Umerov pe X.

Kievul a declarat că aproape o duzină de țări i-au solicitat ajutorul și sfatul pentru a se apăra împotriva dronelor kamikaze ieftine, pe care Iranul le folosește împotriva vecinilor săi din Golf. Rusia a lansat drone similare asupra Ucrainei încă de la invazia din 2022, iar Kievul și-a dezvoltat propriile capacități avansate de interceptare a dronelor.

Deși statele din Golf operează sisteme sofisticate de apărare aeriană fabricate în SUA, rachetele pe care le utilizează sunt insuficiente și costă mult mai mult decât dronele Shahed ale Iranului.

Moscova a bombardat Ucraina cu aproape 60.000 de drone Shahed și sisteme similare. Inițial, a cumpărat mii de astfel de drone de la Iran, înainte de a-și înființa propriile facilități de producție pentru a le fabrica sub licență. Ucraina a lansat, de asemenea, atacuri cu drone asupra Rusiei, deși la o scară mai mică.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Kievul dorește bani și tehnologie în schimbul ajutorului său în Orientul Mijlociu, deși acest lucru trebuie încă convenit.

Zelenski a afirmat că Statele Unite se numără printre națiunile care au solicitat ajutorul Kievului și că specialiști ucraineni au fost trimiși la o bază militară americană din Iordania. El a spus că în Orientul Mijlociu se află peste 200 de experți militari ucraineni.

Președintele SUA, Donald Trump, care are o relație dificilă cu Zelenski, a negat că Washingtonul are nevoie de ajutorul Kievului pentru doborârea dronelor.

Umerov a declarat vineri că unitățile de interceptare a dronelor protejau inițial infrastructura civilă și critică și că se lucra la extinderea acoperirii acestora.

Echipele foloseau tehnologie ucraineană pentru a contracara atacurile cu drone, iar partenerii se consultaseră cu acestea, a spus el.

Președintele ucrainean a declarat că le-a ordonat lui Umerov, armatei și Ministerului de Externe să evalueze „pregătirea reală” a țărilor de a se alătura inițiativelor internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă importantă pentru aprovizionarea globală cu energie, efectiv închisă de când au început atacurile SUA-Israel asupra Iranului pe 28 februarie.

„Este important ca importanța globală a Ucrainei în asigurarea securității și calitatea expertizei ucrainene în materie de securitate pentru protejarea vieților să fie recunoscute de toți partenerii”, a scris el pe Telegram.

Citește și: Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în privința Strâmtorii Ormuz (Axios)

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
4
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
premierul maghiar Viktor Orban
Viktor Orban la summitul UE: „Am câştigat prima bătălie”
biserica sfantului mormant ierusalim
Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, închisă din motive de securitate: slujbele continuă în regim restrâns
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
Război în Orientul Mijlociu, ziua 21. Franța lucrează la „o misiune internațională defensivă” în strâmtoarea Ormuz
Insula Kharg
Trump plănuiește ocuparea insulei Kharg pentru a forța Iranul în privința Strâmtorii Ormuz (Axios)
Nava Deyna, suspectă, reținută de francezi. Foto Profimedia
Marina franceză a reținut în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține flotei fantomă a Rusiei
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Chuck Norris
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un...
dani mocanu
Dani Mocanu și fratele său au fost aduși în România pentru a-și...
Ultimele știri
Scandal la Londra după o rugăciune publică a comunității musulmane: „Un act de dominaţie”
Minerii din Gorj continuă protestele față de disponibilizările anunțate la CE Oltenia și amenință că vor merge în fața Guvernului
Momentul în care o dronă ucraineană doboară un elicopter rus Ka-52 „Alligator”. Echipajul, vânat la sol de o a doua dronă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a...
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Cel mai dăunător tip de mezel. Este „plăcerea vinovată” a românilor, avertizează Vlad Ciurea
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu ce se ocupă acum arbitra suspendată pe viață din fotbal din cauza unui clip cu ea și un observator UEFA
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
S-a votat Bugetul. Parlamentul a decis care pensionari iau între 300 și 500 lei în plus la pensie de Paște
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant