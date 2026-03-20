Ucraina trimite unități militare în Orientul Mijlociu pentru a intercepta drone: cinci țări implicate

Ucraina a detașat unități militare în cinci țări din Orientul Mijlociu pentru a contribui la protejarea infrastructurii critice și civile împotriva dronelor, a declarat vineri secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, după ce a vizitat regiunea. El a precizat că echipele au fost trimise în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania, țări care au fost ținta unor atacuri în timpul conflictului cu Iranul, anunță Reuters.

Au fost stabilite măsuri suplimentare pentru „cooperarea pe termen lung în domeniul securității” cu fiecare dintre cele cinci națiuni, a spus Rustem Umerov, fără a oferi detalii.

„Specialiștii militari ucraineni acționează în fiecare dintre aceste țări sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare”, a scris Umerov pe X.

Kievul a declarat că aproape o duzină de țări i-au solicitat ajutorul și sfatul pentru a se apăra împotriva dronelor kamikaze ieftine, pe care Iranul le folosește împotriva vecinilor săi din Golf. Rusia a lansat drone similare asupra Ucrainei încă de la invazia din 2022, iar Kievul și-a dezvoltat propriile capacități avansate de interceptare a dronelor.

Deși statele din Golf operează sisteme sofisticate de apărare aeriană fabricate în SUA, rachetele pe care le utilizează sunt insuficiente și costă mult mai mult decât dronele Shahed ale Iranului.

Moscova a bombardat Ucraina cu aproape 60.000 de drone Shahed și sisteme similare. Inițial, a cumpărat mii de astfel de drone de la Iran, înainte de a-și înființa propriile facilități de producție pentru a le fabrica sub licență. Ucraina a lansat, de asemenea, atacuri cu drone asupra Rusiei, deși la o scară mai mică.

Ucraina vrea bani și tehnologie în schimb

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Kievul dorește bani și tehnologie în schimbul ajutorului său în Orientul Mijlociu, deși acest lucru trebuie încă convenit.

Zelenski a afirmat că Statele Unite se numără printre națiunile care au solicitat ajutorul Kievului și că specialiști ucraineni au fost trimiși la o bază militară americană din Iordania. El a spus că în Orientul Mijlociu se află peste 200 de experți militari ucraineni.

Președintele SUA, Donald Trump, care are o relație dificilă cu Zelenski, a negat că Washingtonul are nevoie de ajutorul Kievului pentru doborârea dronelor.

Umerov a declarat vineri că unitățile de interceptare a dronelor protejau inițial infrastructura civilă și critică și că se lucra la extinderea acoperirii acestora.

Echipele foloseau tehnologie ucraineană pentru a contracara atacurile cu drone, iar partenerii se consultaseră cu acestea, a spus el.

Președintele ucrainean a declarat că le-a ordonat lui Umerov, armatei și Ministerului de Externe să evalueze „pregătirea reală” a țărilor de a se alătura inițiativelor internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă importantă pentru aprovizionarea globală cu energie, efectiv închisă de când au început atacurile SUA-Israel asupra Iranului pe 28 februarie.

„Este important ca importanța globală a Ucrainei în asigurarea securității și calitatea expertizei ucrainene în materie de securitate pentru protejarea vieților să fie recunoscute de toți partenerii”, a scris el pe Telegram.

