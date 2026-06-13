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Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”

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dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Dronele Vampir au patru rotoare și sunt echipate cu camere pentru vedere nocturnă. Foto: Profimedia Images
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Cum încearcă Ucraina să își mențină avantajul pe front

Kievul intenționează să ceară aliaților încă 20 de miliarde de dolari la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei din 18 iunie, argumentând că fondurile sunt necesare pentru menținerea avantajului obținut pe front și pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii și capacităților militare ruse, relatează Politico.

„Toată lumea vede că Rusia arde, iar noi vrem să ardă și mai tare, dar avem nevoie de finanțare pentru asta”, a spus un oficial ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Solicitarea de 20 de miliarde de dolari va fi prezentată pe 18 iunie, la următoarea reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, cunoscut și sub denumirea de Formatul Ramstein, unde aliații coordonează ajutorul financiar și militar pentru Kiev.

Subiectul a fost discutat de ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, și de alți oficiali guvernamentali în cadrul unor întâlniri cu reprezentanți ai Norvegiei, Suediei, Germaniei și Canadei, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Potrivit oficialului ucrainean, fiecărui aliat i se va solicita o contribuție cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari pentru atingerea obiectivului de 20 de miliarde de dolari. „Poate fi ajutor sau împrumut”, a precizat acesta.

Sprijinul pentru Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte ale summitului liderilor NATO din luna iulie, la Ankara, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa în marja reuniunii.

Bugetul de apărare al Ucrainei pentru acest an este estimat la 4.400 de miliarde de hrivne (aproximativ 85 de miliarde de euro), iar cele 20 de miliarde de dolari ar urma să se adauge acestei sume. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cel mai ridicat nivel din lume.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, țările partenere au promis deja 38 de miliarde de dolari sub formă de asistență militară pentru acest an. Încă 20 de miliarde ar apropia Ucraina de obiectivul de 60 de miliarde de dolari în asistență bilaterală stabilit de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Cum încearcă Ucraina să își mențină avantajul pe front

Dacă suma suplimentară va fi obținută, Ucraina intenționează să o folosească pentru sisteme de apărare antiaeriană, extinderea contribuțiilor la lista NATO de necesități prioritare ale Ucrainei, achiziția de armament american prin programul coordonat de Alianță, precum și pentru cumpărarea de drone, muniție, echipamente de război electronic, capabilități cu rază lungă de acțiune și pentru contracte directe cu companii din industria de apărare ucraineană. Scopul este menținerea și extinderea atacurilor tot mai eficiente ale Ucrainei împotriva Rusiei.

Kievul și-a dezvoltat semnificativ tehnologiile pentru drone și rachete și a lansat în ultimele luni o campanie pe mai multe niveluri: de la drone cu rază scurtă care au transformat linia frontului într-o zonă extrem de periculoasă, până la drone cu rază medie care lovesc logistica și rețelele de transport rusești, provocând penurii tot mai mari de combustibil și aprovizionare. În paralel, atacurile cu drone și rachete au vizat fabrici, rafinării, porturi și alte obiective strategice aflate adânc în interiorul Rusiei.

„Sistemele fără pilot ale Ucrainei operează cu succes la diferite niveluri: de la misiuni pe linia frontului până la lovirea unor ținte-cheie ale inamicului aflate la sute de kilometri în interiorul teritoriului advers”, a scris Zelenski joi pe rețelele sociale.

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Oficialul ucrainean a atribuit o parte din succesul recent al Kievului sprijinului oferit de aliați importanți precum Germania, Norvegia și Țările de Jos.

Atacurile ucrainene l-au determinat pe președintele rus Vladimir Putin să solicite consolidarea apărării antiaeriene. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat joi apelurile Ucrainei pentru finanțare suplimentară. „De fiecare dată este aceeași poveste: «Kievul are nevoie de mai mulți bani». Dacă ar trebui ilustrat termenul de «automutilare politică», acesta este cel mai bun exemplu”, a declarat ea.

Ucraina dorește să își mențină avantajul înainte ca Rusia să reușească să inverseze raportul de forțe. „Fereastra de oportunitate tinde să se închidă”, a avertizat oficialul ucrainean. „Rusia este rapidă și inovatoare. Dacă îi oferim timp să se adapteze din nou, am putea pierde singura șansă reală de a încheia acest război prin negocieri reale. Iar dacă Rusia dezvoltă propriile drone de atac cu rază medie, ar fi o catastrofă pentru noi.”

Editor : M.I.

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