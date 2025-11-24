Ucrainenii au lansat un joc video „Cum să arunci în aer Podul Kerci”. Ai la dispoziție diverse arme, inclusiv un borcan de castraveți

În noul joc „Bridge Hunter”, recent lansat pe piață în Ucraina, jucătorii folosesc o serie de arme pentru a distruge podul Kerch – podul real construit de Rusia, care a fost ținta repetată a atacurilor ucrainene.

Un dezvoltator ucrainean a lansat un nou joc video, „Bridge Hunter”, care le permite jucătorilor să distrugă în mod creativ podul Kerch – podul strategic construit de Moscova pentru a lega Crimeea ocupată de Rusia.

Podul din viața reală, care servește atât ca rută logistică pentru trupele Moscovei, cât și ca reper simbolic al ocupației ruse a Crimeei, a fost ținta multor atacuri ucrainene, cel mai recent având loc în decembrie 2024.

Jocul, lansat joi, 20 noiembrie, pe piața de jocuri Steam, permite jucătorilor să utilizeze diverse drone și avioane pentru a distruge podul și echipamentele rusești staționate pe acesta, prin simularea fizicii de bază.

„Salutări, pilot. Pregătește-te să-ți lansezi drona pentru misiunea care te așteaptă! Obiectivul tău este să împiedici inamicul să utilizeze un pod vital. Ai libertatea de a încerca diverse tactici și abilități într-un mediu complet distructibil. Rolul tău este crucial!”, se arată în textul promoțional al jocului.

Imaginile din joc arată că jucătorul poate comuta între drone – inclusiv vehicule de suprafață fără pilot (USV), similare cu operațiunile din lumea reală din 2023 care vizează suportul podului – pentru a ținti podul cu diferite muniții.

Jocul permite jucătorilor să controleze arme modelate după cele utilizate de armata ucraineană în viața reală.

Dar are și umor.

Potrivit unei recenzii a unui jucător, un borcan de castraveți este o armă utilizabilă în joc – o referință nu tocmai subtilă la imaginile din lumea reală ale unei femei ucrainene în vârstă aruncând un borcan de castraveți murați către o dronă rusă în 2022.

Dezvoltatorul jocului a declarat, de asemenea, că a încheiat un parteneriat cu „Come Back Alive”, o organizație caritabilă ucraineană care sprijină armata, pentru a dona 25% din toate profiturile grupului până la sfârșitul războiului.

