UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Petrolier mare care navighează prin Strâmtoarea Ormuz, Golful Persic, Iran. Foto: Getty Images

Donald Trump a lansat ideea unui „joint venture” pentru a introduce taxe în Strâmtoarea Ormuz, însă Comisia Europeană a respins ferm orice încercare, din partea Iranului sau a Statelor Unite, de a taxa navele care tranzitează această rută, precizând că decizia de a plăti aparține în totalitate companiilor afectate.

„Dreptul internațional prevede libertatea de navigație, ceea ce înseamnă ce? Înseamnă că nu există nicio plată sau taxă de niciun fel”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei joi după-amiază, ca răspuns la o întrebare adresată de Euronews.

„Strâmtoarea Ormuz, ca orice altă rută maritimă, este un bun public pentru întreaga umanitate, ceea ce înseamnă că navigația trebuie să fie liberă. Libertatea de navigație trebuie restabilită”, a completat el.

Reacția vine la o zi după ce președintele american Donald Trump a stârnit îngrijorare în Europa sugerând un „joint venture” cu Teheranul pentru a impune un sistem de plată pentru tranzit pe această cale navigabilă, vitală pentru transportul de petrol, gaze și îngrășăminte.

„Este o modalitate de a o securiza, dar și de a o proteja de mulți alți actori”, a declarat Trump pentru ABC News. „Este un lucru frumos.” Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a spus ulterior că ideea „va continua să fie discutată”, dar a subliniat că „prioritatea imediată” este redeschiderea rutei maritime „fără nicio limitare, fie sub forma unor taxe sau în alt mod”.

Strâmtoarea Ormuz se află sub control strict iranian de la începutul atacurilor SUA-Israel din 28 februarie, afectând grav lanțurile de aprovizionare și ducând la creșterea prețurilor la energie la nivel mondial.

Potrivit lui Trump, acordul de încetare a focului anunțat la începutul acestei săptămâni ar urma să ducă la redeschiderea „în siguranță” a Strâmtorii Ormuz. Însă pasajul îngust a fost închis din nou miercuri, după ce Israelul a lansat atacuri masive asupra Libanului, pe care Iranul le-a considerat o încălcare a propriei versiuni a planului în 10 puncte. (Casa Albă a contestat ferm acest plan și a declarat că Libanul nu era inclus în termenii conveniți.)

Joi, confuzia a continuat să domine situația din Strâmtoarea Ormuz, datele de trafic arătând că doar câteva nave au reușit să tranziteze zona. Aproximativ 2.000 de nave și 20.000 de marinari rămân blocați în Golful Persic.

Se pare că Iranul operează un nou sistem care taxează fiecare navă cu 1 dolar pentru fiecare baril de petrol transportat la bord. Plata poate fi făcută fie în yuani chinezești, fie în criptomonede, două opțiuni care ocolesc supravegherea financiară occidentală.

Pentru Bruxelles, nici parteneriatul propus de Trump, nici sistemul iranian de 1 dolar per baril nu sunt acceptabile, deoarece contravin Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), care interzice strict taxarea pentru simplul tranzit. Taxele sunt permise doar atunci când este oferit un serviciu specific, cum ar fi accesul în port sau lucrări de întreținere.

Deși Statele Unite și Iranul se numără printre puținele țări care nu au ratificat UNCLOS, regulile acesteia au devenit cutumă la nivel mondial. Întrebată dacă firmele europene ar trebui să accepte plata sau să rămână blocate în Golful Persic, Comisia Europeană a transmis că decizia trebuie luată de operatorii privați, ținând cont de „diversele lor interese”.

„Este la latitudinea companiilor și a armatorilor vizați să decidă dacă, în ciuda acestui fapt, ar dori totuși să plătească această taxă”, a declarat purtătoarea de cuvânt Paula Pinho jurnaliștilor.

Europenii analizează planuri pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, însă nimic concret nu a fost încă pus pe masă. Teheranul consideră această rută maritimă drept cel mai important atu al său și este reticent în a face concesii dacă Washingtonul nu răspunde în mod similar.

