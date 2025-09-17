Live TV

UE va începe negocierile cu UK și Canada privind fondul de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Anunț despre România

Data actualizării: Data publicării:
soldat pe fundalul steagului ue
Uniunea Europeană vrea să îşi relanseze industria de apărare după mai mulţi ani de reduceri de cheltuieli. FOTO: Shutterstock
Din articol
Regnier (Comisia Europeană): Ţările din mecanismul SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii România a primit a doua cea mai mare sumă, prin SAFE

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat negocierile cu Canada și Regatul Unit, care le-ar oferi acces la fondul blocului comunitar, în valoare de 150 de miliarde de euro (n.r. 178 de miliarde de dolari), destinat accelerării investițiilor în industria de apărare. Decizia de a începe negocierile privind accesul la programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” a fost unanimă, a declarat miercuri președinția rotativă a Consiliului European, deținută în prezent de Danemarca, citată de Bloomberg. România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Dacă vor fi aprobate, acordurile vor permite companiilor britanice și canadiene să participe la achiziții comune finanțate de SAFE. Acestea se vor adăuga parteneriatelor de securitate și apărare pe care UE le-a încheiat recent cu cele două națiuni.

Programul SAFE face parte din eforturile UE de a-și spori capacitatea de apărare în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, pe fondul îngrijorărilor că administrația președintelui Donald Trump va reduce angajamentele de securitate ale SUA în Europa. Fondurile sunt disponibile în prezent în principal pentru companiile din statele membre ale UE, Ucraina beneficiind de un statut special.

Și alte state non-UE doresc să participe. Prim-ministrul albanez Edi Rama, a cărui țară dorește să adere la UE, i-a spus miercuri secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, că dorește să discute despre modul în care țara sa ar putea avea acces la SAFE.

Turcia și Coreea de Sud au solicitat, de asemenea, acces la fondul de împrumut. Comisia Europeană, brațul executiv al UE, a adoptat la începutul acestei luni o alocare provizorie de 150 de miliarde de euro în asistență financiară.

Polonia și Danemarca reprezintă împreună aproape două treimi din întreaga finanțare. Statele membre au termen până la 30 noiembrie să prezinte proiecte concrete pentru finanțare, arată Bloomberg.

Regnier (Comisia Europeană): Ţările din mecanismul SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii

Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă, a declarat, miercuri, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România despre Politica Europeană de Apărare.

Am acordat sumele pe baza solicitărilor statelor membre. Desigur, avem alte instrumente pentru a ajuta şi pentru a verifica dacă România nu intră într-un deficit prea mare. Dar, dacă aceşti bani au fost alocaţi provizoriu, este pentru că noi credem că, într-adevăr, România are mai întâi nevoie să obţină aceşti bani, fiind o ţară de primă linie. În al doilea rând, credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante. Dar care ar fi rata dobânzii pentru România? Este puţin prea devreme să spunem, dar va fi o rată a dobânzii comună. Din discuţiile în curs, toate statele membre vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă, a adăugat purtătorul de cuvânt.

România a primit a doua cea mai mare sumă, prin SAFE

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor anunţate, recent, de Comisia Europeană în valoare de 150 de miliarde de euro.

România a primit a doua cea mai mare sumă. Din cele 150 de miliarde de euro, a primit aproape 17. Cum am calculat toate acestea? Am primit informaţii de la 19 state membre. Majoritatea şi-au exprimat suma minimă pe care o doresc, altele până la o sumă maximă. Alte ţări membre ne-au transmis o singură cifră, de exemplu, Spania a cerut un miliard de euro, pentru că nu are nevoie mai mult. Polonia a solicitat mult, 45 de miliarde de euro, de aceea a primit 43 în cele din urmă. Cum am calculat toate acestea pentru a fi echitabili? Am luat suma minimă. Şi suma minimă a tuturor statelor membre împreună a ajuns de fapt la doar 127 de miliarde, ceea ce înseamnă că pachetul nostru era suficient de mare pentru a satisface suma minimă pentru fiecare stat membru, a explicat Thomas Regnier.

Potrivit acestuia, niciun stat membru nu a beneficiat de un tratament preferenţial din partea Comisiei Europene. El a precizat că următorii paşi vor trebui să-i facă ţările care au solicitat sume privind mecanismul de apărare SAFE.

Este în competenţa completă a statelor membre, care îşi pot construi acum planurile naţionale. Aşadar, vor spune cu ce state membre doresc să se asocieze. Îşi vor stabili proiectele şi apoi le vor prezenta Comisiei până la 30 noiembrie, a mai declarat Regnier.

Mecanismul SAFE este un instrument financiar temporar, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, care îşi propune să sprijine apărarea colectivă europeană prin stimularea cooperării industriale şi reducerea fragmentării pieţei de echipamente de apărare. România a fost unul dintre cele 19 state membre care şi-au exprimat interesul pentru acest program.

Citește și România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. Este a doua cea mai mare sumă pentru un stat membru

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
retea energie electrica
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tanchişti germani la manevre militare în 2018, la testarea unui batalion-prototip pentru viitoarea armată UE.
UE va aloca 7,9 miliarde de euro pentru viitorul Fond European de Apărare
map nato
Discuție în Franța: „Europa Apărării” trebuie să se nască urgent
fb-post-logo-on-pics1
(P) Românii rămân optimiști: Peste 8 milioane de euro au transferat migranții din UK în România în ciuda anunțului legat de declanșarea alegerilor anticipate
martin schulz presedintele PE
Mai sunt speranțe. Acordul cu Canada ar putea fi semnat joia viitoare
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...