UE va începe negocierile cu UK și Canada privind fondul de apărare în valoare de 150 de miliarde de euro. Anunț despre România

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat negocierile cu Canada și Regatul Unit, care le-ar oferi acces la fondul blocului comunitar, în valoare de 150 de miliarde de euro (n.r. 178 de miliarde de dolari), destinat accelerării investițiilor în industria de apărare. Decizia de a începe negocierile privind accesul la programul „Acțiunea de securitate pentru Europa” a fost unanimă, a declarat miercuri președinția rotativă a Consiliului European, deținută în prezent de Danemarca, citată de Bloomberg. România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Dacă vor fi aprobate, acordurile vor permite companiilor britanice și canadiene să participe la achiziții comune finanțate de SAFE. Acestea se vor adăuga parteneriatelor de securitate și apărare pe care UE le-a încheiat recent cu cele două națiuni.

Programul SAFE face parte din eforturile UE de a-și spori capacitatea de apărare în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, pe fondul îngrijorărilor că administrația președintelui Donald Trump va reduce angajamentele de securitate ale SUA în Europa. Fondurile sunt disponibile în prezent în principal pentru companiile din statele membre ale UE, Ucraina beneficiind de un statut special.

Și alte state non-UE doresc să participe. Prim-ministrul albanez Edi Rama, a cărui țară dorește să adere la UE, i-a spus miercuri secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, că dorește să discute despre modul în care țara sa ar putea avea acces la SAFE.

Turcia și Coreea de Sud au solicitat, de asemenea, acces la fondul de împrumut. Comisia Europeană, brațul executiv al UE, a adoptat la începutul acestei luni o alocare provizorie de 150 de miliarde de euro în asistență financiară.

Polonia și Danemarca reprezintă împreună aproape două treimi din întreaga finanțare. Statele membre au termen până la 30 noiembrie să prezinte proiecte concrete pentru finanțare, arată Bloomberg.

Regnier (Comisia Europeană): Ţările din mecanismul SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii

Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă, a declarat, miercuri, Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanţi ai mass-media din România despre Politica Europeană de Apărare.

„Am acordat sumele pe baza solicitărilor statelor membre. Desigur, avem alte instrumente pentru a ajuta şi pentru a verifica dacă România nu intră într-un deficit prea mare. Dar, dacă aceşti bani au fost alocaţi provizoriu, este pentru că noi credem că, într-adevăr, România are mai întâi nevoie să obţină aceşti bani, fiind o ţară de primă linie. În al doilea rând, credem că ratele dobânzilor vor fi suficient de interesante. Dar care ar fi rata dobânzii pentru România? Este puţin prea devreme să spunem, dar va fi o rată a dobânzii comună. Din discuţiile în curs, toate statele membre vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

România a primit a doua cea mai mare sumă, prin SAFE

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor anunţate, recent, de Comisia Europeană în valoare de 150 de miliarde de euro.

„România a primit a doua cea mai mare sumă. Din cele 150 de miliarde de euro, a primit aproape 17. Cum am calculat toate acestea? Am primit informaţii de la 19 state membre. Majoritatea şi-au exprimat suma minimă pe care o doresc, altele până la o sumă maximă. Alte ţări membre ne-au transmis o singură cifră, de exemplu, Spania a cerut un miliard de euro, pentru că nu are nevoie mai mult. Polonia a solicitat mult, 45 de miliarde de euro, de aceea a primit 43 în cele din urmă. Cum am calculat toate acestea pentru a fi echitabili? Am luat suma minimă. Şi suma minimă a tuturor statelor membre împreună a ajuns de fapt la doar 127 de miliarde, ceea ce înseamnă că pachetul nostru era suficient de mare pentru a satisface suma minimă pentru fiecare stat membru”, a explicat Thomas Regnier.



Potrivit acestuia, niciun stat membru nu a beneficiat de un tratament preferenţial din partea Comisiei Europene. El a precizat că următorii paşi vor trebui să-i facă ţările care au solicitat sume privind mecanismul de apărare SAFE.

„Este în competenţa completă a statelor membre, care îşi pot construi acum planurile naţionale. Aşadar, vor spune cu ce state membre doresc să se asocieze. Îşi vor stabili proiectele şi apoi le vor prezenta Comisiei până la 30 noiembrie”, a mai declarat Regnier.



Mecanismul SAFE este un instrument financiar temporar, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, care îşi propune să sprijine apărarea colectivă europeană prin stimularea cooperării industriale şi reducerea fragmentării pieţei de echipamente de apărare. România a fost unul dintre cele 19 state membre care şi-au exprimat interesul pentru acest program.

