Președintele american Donald Trump și-a intensificat avertismentele la adresa Iranului, declarând că, dacă Teheranul refuză să ajungă la un acord, Statele Unite sunt gata să ia „măsuri foarte dure”.

În cadrul unui interviu acordat marți Axios, liderul american a declarat că ia în considerare trimiterea unui al doilea grup de portavioane în Orientul Mijlociu pentru a se pregăti pentru o acțiune militară în cazul în care negocierile cu Iranul eșuează.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a lansat și un ultimatum: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure, ca data trecută”.

Informația vine în contextul în care cel de-al 47-lea președinte american a ordonat mișcări de trupe în cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu. Imagini surprinse din satelit la baza al-Udeid din Qatar arată că facilitatea a devenit un punct fierbinte pentru planificarea unor posibile operațiuni militare.

Au fost aduse rezerve de combustibil, dar și avioane de recunoaștere. Agenția Reuters a relatat că forțele SUA au plasat și lansatoare de rachete în camioane, ceea ce înseamnă că acestea ar putea fi transportate mai rapid.

Pregătirile au loc pe măsură ce tensiunile cu Iranul s-au intensificat, iar subiectul va fi discutat astăzi și între Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este în Statele Unite și merge în această seară la Casa Albă.

Cel de-al 47-lea președinte american a afirmat și că vrea să trimită un al doilea portavion în apropierea Iranului, asta în caz că negocierile eșuează. Acum, în zonă se află opt nave de luptă, plus portavionul USS Abraham Lincoln.

Statele Unite au în regiune și opt baze permanente cu aproximativ 50.000 de soldați.

Totodată, în imaginile din satelit se observă cum intrările în instalațiile nucleare au fost îngropate în pământ, potrivit Institutului de Știință și Securitate Internațională de la Washington.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Umplerea intrărilor în tuneluri ar permite atenuarea efectelor unei eventuale lovituri aeriene. Asta ar îngreuna accesul la sol al forțelor speciale, a precizat pe X institutul. Mai mult, acesta sugerează că Iranul ar fi putut muta material sensibil în tuneluri cu scopul de a-l proteja.

Citește și:

Avertismentul SUA pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor cu Teheranul: Stați departe de apele Iranului

Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război

Editor : A.M.G.