Ultimele clipe din viața lui Qasem Soleimani. Trump a povestit la o strângere de fonduri uciderea generalului

Ultimele clipe din viața generalului iranian Qasem Soleimani, povestite de Donald Trump. S-a întâmplat la o strângere de fonduri, unde președintele american a relatat în stilul său caracteristic uciderea militarului de rang înalt. Înregistrarea audio a fost obținută de jurnaliștii de la CNN.

„Mi-au spus: "Domnule" - știţi şi voi, datorită celor înregistrate de camerele video aflate la kilometri înălțime - " domnule, ei sunt împreună (Soleimani și liderul unei miliţii irakiane, n.red.) Domnule, mai au două minute și 11 secunde". Nicio emoție. "Mai au de trăit două minute și 11 secunde. Sunt într-o maşină blindată aflată în mers... Domnule, mai au de trăit aproximativ un minut. 30 de secunde. 10, 9, 8..." Şi apoi, dintr-o dată, o explozie. "Au murit, domnule. Am încheiat." Am întrebat unde e individul, a fost ultima oară când am auzit ceva de el”, a spus Donald Trump, președintele SUA.

Editor web: C.T.