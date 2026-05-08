Ultimele informații cu privire la starea de sănătate a lui Bonnie Tyler. Diagnosticul medicilor și șansele de supraviețuire

Bonnie Tyler
Problemele au început în Marea Britanie

În Portugalia, Bonnie Tyler continuă să fie în comă și se luptă cu o infecție gravă, la terapie intensivă. Presa portugheză scrie că „prognosticul cântăreței rămâne foarte rezervat” și notează că „veștile continuă să fie descurajante în ceea ce privește starea de sănătate a lui Bonnie Tyler”

După cum a relatat presa în ultimele zile, cântăreața este internată la Spitalul Faro, iar joi, 7 mai, s-a aflat că artista se află la Terapie Intensivă.

Dar acum există mai multe informații. Potrivit Correio da Manhã , interpreta piesei „ Total Eclipse Of The Heart” este spitalizată în urma unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a apendicelui, care se pare că a explodat, scrie FamaShow.

Explozia apendicelui (perforația) urmată de peritonită este o urgență medicală critică, dar rata de supraviețuire este ridicată (peste 95%) dacă tratamentul chirurgical și antibiotic este administrat prompt, ideal în primele 24 de ore de la ruptură. Fără tratament, starea poate deveni fatală în 24-72 de ore din cauza șocului septic

Problemele au început în Marea Britanie

Se pare că primele simptome au apărut în timpul unui concert în Regatul Unit.

Potrivit unui prieten apropiat, citat de același ziar, Bonnie Tyler a fost supusă unor teste la Londra, dar nu s-a detectat nimic. Mai târziu, în Algarve, a început să simtă dureri abdominale severe, ceea ce a determinat-o să se adreseze unui spital privat pentru tratament. Ulterior, a fost transferată la un spital public pentru o intervenție chirurgicală de urgență.

Merită amintit că în ultimele zile starea clinică a cântărețului s-a înrăutățit în urma unei infecții generalizate . Correio da Manhã relatează că medicii încearcă să controleze situația cu doze foarte mari de antibiotice.

