Fostul șef al companiei de tehnologie Nvidia, Jensen Huang, și-a lăudat de multe ori soția, Lori, despre care a spus că a jucat un rol crucial în succesul său. Deși compania a ajuns să valoreze, în cea mai bună perioadă a sa, aproape 6 trilioane de dolari, Nvidia a rămas, la bază, o afacere de familie în care s-au implicat și cei doi copii ai săi, Madison și Spencer. În ultimele săptămâni, însă, o cu totul altă imagine a fondatorului Nvidia a ieșit la iveală, ceea ce a expus relațiile extraconjugale pe care acesta le-a avut cu mai multe directoare din interiorul companiei și din afara ei și a provocat un uriaș scandal de spionaj, relatează Wall Street Journal.

Până nu demult, familia lui Jensen Huang părea foarte unită. Madison i-a spus unui coleg că părinții ei construiesc un complex în care vor putea trăi împreună – în 2023, o firmă asociată cu fostul șef al Nvidia a cumpărat o proprietate de 23,6 milioane de dolari în dealurile din apropiere de Silicon Valley, California, unde trăiesc mulți miliardari.

Mulți actuali și foști angajați ai Nvidia au spus că încă sunt surprinși de recentele dezvăluiri și îl consideră pe Huang drept un lider carismatic care era cu adevărat interesat de viețile angajaților săi.

Huang se plimba prin birourile companiei și le spunea anumitor angajați cât de mult aprecia contribuția lor.

Unii angajați ai Nvidia considerau că a lucra sub îndrumarea lui Huang era o oportunitate unică de a rezolva unele dintre cele mai complexe probleme din lumea tehnologiei.

La finalul reuniunilor la nivelul întregii companii, angajații mai noi stăteau la coadă ca să își facă poze cu Huang în geaca sa de piele neagră, așteptând uneori chiar și o oră.

Președintele Donald Trump îi înmânează Medalia Națională pentru Știință șefului Nvidia, Jensen Huang, la Washington. Foto: Profimedia Images

Jensen Huang și copiii lui erau tratați ca o „familie regală”

Alții l-au descris ca pe un șef exigent și dificil, cunoscut pentru momentele când își certa subalternii în timpul ședințelor, inclusiv atunci când veneau cu idei care nu se ridicau la nivelul așteptărilor sau când acționau prea lent.

„Unul dintre motivele pentru care cred că Nvidia a avut succes a fost această sinceritate intelectuală”, a spus Rob Csongor, un fost director din cadrul companiei, care s-a pensionat în 2020.

În ciuda retoricii dure, lui Huang îi plăcea și să sărbătorească alături de angajații Nvidia și clienții companiei la cină, diverse evenimente sau petreceri de vară cu stagiari organizate acasă la el.

Lui Huang îi plăceau băuturile alcoolice și era o gazdă primitoare, oferindu-se să le umple paharele invitaților cu vin roșu sau whisky, potrivit unor persoane care au participat la aceste evenimente. Csongor a spus că nu l-a văzut niciodată pe Huang să consume alcool în mod excesiv.

Există și un lucru cu care toți angajații Nvidia sunt de acord: cultura din cadrul companiei era construită în jurul principalului ei lider și, din ce în ce mai mult, în jurul copiilor săi adulți, fără a se baza prea mult pe o structură corporativă tradițională.

Huang ar fi avut 60 de subalterni direcți, iar fiica lui, Madison (35 de ani), îndeplinea practic rolul de director de cabinet. La Nvidia, Huang și copiii lui erau tratați ca o „familie regală”, a dezvăluit una dintre sursele WSJ.

Madison făcea parte dintr-un grup restrâns de directori Nvidia („Trupa”) cu care Jensen Huang călătorea în toată lumea pentru a-l ajuta să susțină prezentările din cadrul diverselor evenimente la care participa.

„Este cu adevărat un privilegiu, pentru că este o afacere de familie”, le-a spus Madison studenților de la Universitatea Națională din Seul anul acesta. „Nu doar pentru că am ocazia să lucrez cu propria mea familie, dar și pentru că noi, angajații Nvidia, suntem ca o mare familie.”

Alice Huang, care a avut o relație cu Jensen Huang, a fost identificată în rapoartele serviciilor secrete americane ca fiind o presupusă agentă a Beijingului. Foto: Profimedia Images

Etapele transformării lui Huang într-o vedetă de rang mondial

Nvidia a crescut rapid în perioada transformării dintr-o companie de plăci grafice pentru jocurile pe calculator în nucleul ecosistemului inteligenței artificiale, ajungând în 2026 să depășească pragul de 40.000 de angajați.

Cei mai talentați experți din domeniul IT, care cândva ar fi preferat să obțină un loc de muncă la Apple, Google sau Meta, au început să se reorienteze tot mai mult înspre Nvidia.

Când noii angajați se plângeau că firma nu le pune la dispoziție săli de sport sau alte servicii, Huang le răspundea că dacă își doresc să facă mișcare pot să alerge pe stradă.

El a renunțat treptat la petrecerile organizate în cadrul companiei, spunând că ar prefera ca oamenii să petreacă timpul liber cu familiile lor.

Transformarea lui Huang într-un superstar mondial carismatic a avut loc în mai multe etape. În 2016, el a renunțat la sacourile sport și tricourile polo în favoarea gecii negre din piele.

Apoi, a început să facă vizite neanunțate în diverse piețe de noapte din Asia și la evenimente din industrie, spre bucuria celorlalți participanți care se înghesuiau să îl vadă.

Negocierile cu reprezentanții guvernelor naționale au reprezentat următoarea etapă a evoluției lui Huang.

Cultura din cadrul companiei Nvidia era construită în jurul principalului ei lider și, din ce în ce mai mult, în jurul copiilor săi adulți, fără a se baza prea mult pe o structură corporativă tradițională. Foto: Profimedia Images

Huang „pune Nvidia pe primul loc, înainte de orice altă persoană”

Cu timpul, criticile pe care Huang le adresa angajaților săi, descrise de unii drept „eviscerări”, au devenit tot mai dure și mai frecvente.

„Când Jensen face asta, este foarte dureros. Este o nebunie”, a spus unul dintre directorii citați de WSJ. „El pune Nvidia pe primul loc, înainte de orice altă persoană.”

După ce Huang și-a dat demisia, unii directori au postat mesaje de susținere pe rețelele sociale. John Zedlewski, un cercetător de top al companiei, l-a descris pe Huang drept un șef dur, dar căruia îi păsa mult de companie și se implica direct în activitățile ei, cunoscând foarte bine tehnologia folosită, cu toate că era un „director general miliardar”.

Într-o postare pe X, Zedlewski a spus că atunci când el a fost diagnosticat cu cancer, Huang a apelat la cunoștințele sale de la Stanford pentru a-l include pe angajatul său într-un studiu clinic.

„Orice afirmație conform căreia lui Jensen nu i-ar fi păsat cu adevărat de angajații lui este pur și simplu incorectă”, a scris Zedlewski.

Relația cu Alice Huang și scandalul de spionaj

Madison Huang și soțul ei, Nico Caprez, l-au acompaniat pe Jensen în călătoriile lui în străinătate, inclusiv la o cină de afaceri organizată în 2025 la Taipei, unde șeful Nvidia a fost fotografiat alături de Alice Huang, femeia de origine chineză cu care Jensen a recunoscut recent că a avut o relație extraconjugală.

Alice Huang era, pe atunci, directoarea unei companii care s-a numărat printre clienții Nvidia. Unii oficiali americani suspectează faptul că Alice s-ar putea să fi fost recrutată de autoritățile chineze pentru a obține informații cruciale, folosindu-se de relația ei cu Huang, pentru ca Beijingul să poată ocoli restricțiile impuse de SUA împotriva exportului de cipuri în China.

Între timp, au apărut informații potrivit cărora Jensen Huang ar fi avut relații extraconjugale și cu alte femei, inclusiv cu Kimberly Powell, o directoare care lucra de mult timp în cadrul companiei Nvidia.

Editor : Raul Nețoiu