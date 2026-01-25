Live TV

Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție

alex honnold la taipei
Alpinistul Alex Honnold este primul care a urcat pe Taipei 101 fără nicun fel de asigurare. Sursă foto: Facebook / Netflix
Alpinistul american Alex Honnold a urcat duminică pe clădirea Taipei 101, un zgârie-nori de peste 500 de metri înălțime, fără corzi sau echipament de protecţie.

O mulţime adunată pe stradă a izbucnit în urale când acesta a ajuns în vârful turnului de 508 metri, la aproximativ 90 de minute după ce a început ascensiunea. Îmbrăcat într-un tricou roşu cu mâneci scurte, Honnold a fluturat braţele deasupra capului.

„Ce privelişte incredibilă, ce zi frumoasă”, a spus el după aceea, potrivit AP, preluată de News.ro.

„Era foarte vânt, aşa că mă gândeam să nu cad de pe vârf. Încercam să-mi menţin echilibrul. Dar era o poziţie incredibilă, un mod minunat de a vedea Taipei”, a adăugat el.

101 etaje

Honnold, cunoscut pentru ascensiunea fără frânghii și protecție pe peretele El Capitan din Parcul Naţional Yosemite, a urcat pe un colţ al Taipei 101 folosind mici proeminenţe în formă de L ca puncte de sprijin. Periodic, a trebuit să se caţere pe laturile unor structuri ornamentale mari care ies din turn, trăgându-se în sus cu mâinile goale.

Clădirea are 101 etaje, cea mai dificilă parte fiind cele 64 de etaje din secţiunea de mijloc – „cutii de bambus” care conferă clădirii aspectul său caracteristic. Împărţit în opt, fiecare segment are opt etaje de urcare abruptă, urmate de balcoane, unde a făcut scurte pauze în timp ce urca.

Ascensiunea lui Honnold pe clădirea simbol a capitalei Taiwanului a fost transmisă în direct pe Netflix, cu o întârziere de 10 secunde. Ascensiunea, iniţial programată sâmbătă, a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii.

Critici

Prezenţa unui public care aclama a fost neobişnuită şi puţin deranjantă la început pentru Honnold, ale cărui ascensiuni au loc, de obicei, în zone izolate.

Ascensiunea a atras atât entuziasmul, cât şi îngrijorarea privind implicaţiile etice ale unei astfel de tentative de risc în timpul unei transmisiuni în direct.

Honnold nu este primul alpinist care a urcat pe Taipei 101, dar este primul care face acest lucru fără o frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun în 2004, evenimentul făcând parte din inaugurarea celei mai înalte clădiri din lume, la acea vreme.

