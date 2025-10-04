Live TV

Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok

Data actualizării: Data publicării:
Balin Miller
Foto: Balin Miller/ Instagram

Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite. Ascensiunea și căderea lui au fost filmate și difuzate live pe TikTok.

El ajunsese în ultima porţiune a urcuşului când rucsacul său s-ar fi blocat, din primele informații din anchetă. A coborât atunci în rapel de-a lungul frânghiei până la capătul acesteia, pentru a-şi elibera echipamentul, dar a căzut în gol aproximativ 730 de metri. Serviciile parcului naţional american au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs accidentul.

„Cu inima îndurerată vă anunţ că fiul meu extraordinar, Balin Miller, a decedat astăzi într-un accident de alpinism. Inima mi-e sfâşiată în mii de bucăţi”, a anunţat mama lui, miercuri, pe reţelele de socializare. „Nu ştiu cum voi depăşi această încercare. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coşmar oribil”, a adăugat ea.

Un bărbat pe nume Eric, care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy”.

Încercarea lui Miller, o adevărată atracţie, până la punctul de a fi etichetat uneori ca influencer, a adunat, potrivit lui, 100.000 de curioşi în ultimele zile pe Tik Tok.

„Toţi îl încurajam şi voiam să-l vedem ajungând în vârf”, a declarat sursa pentru site-ul care a transmis teribila cădere. 500 de persoane erau conectate în acel moment. „Toată lumea este şocată”, a concluzionat el.

Balin Miller este a treia persoană care a murit în celebrul parc american în acest an. În iunie, un tânăr texan de 18 ani a murit, urmat de un drumeţ de 29 de ani, care s-a lovit cu capul de o ramură groasă.

Născut în Alaska, Miller a început să scrie istorie în sportul său, realizând în ultimele luni mai multe ascensiuni impresionante. În iunie, a cucerit traseul Slovak Direct, pe versantul muntelui Denali din Alaska, o încercare solitară salutată de întreaga comunitate alpinistă.

În cursul anului, Miller s-a deplasat în Patagonia şi în Munţii Stâncoşi canadieni pentru a-şi completa palmaresul. Aceste călătorii i-au permis să adauge la lista sa de realizări trasee de renume, precum Californiana pe Cerro Chaltén, apoi Virtual Reality şi Reality Bath, în Canada. Un triptic pe care tânărul l-a realizat vopsindu-şi obrajii cu sclipici. „Ca un războinic care se deghizează înainte de a pleca la luptă... ştim că ne pregătim să înfruntăm o încercare”, spunea el cu umor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
2
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
george simion
4
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
5
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Digi Sport
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Cristian Diaconescu: Lucrăm pentru o întâlnire Donald Trump – Nicușor...
Imagine aeriană din Praga
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe...
imagini din Chongqing, China
Cum arată „orașul magic 8D” al Chinei, unde metroul îți trece prin...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Meteorologii anunță schimbări ale vremii de la o zi la alta. Zonele...
Ultimele știri
Aeroportul din Munchen a fost închis a doua oară după apariția unor drone suspecte
Operațiune de salvare periculoasă pe munte. Patru turiști din Plonia au fost salvați de jandarmi după o operațiune de cinci ore
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
TikTok logo on the screen.
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală
apa cluj
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări
Titouan Leduc1
Francezul Titouan Leduc arestat în timp ce escalada cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE. „Fie ajungi în vârf, fie cazi”
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă ar trebui interzis TikTok în România
Iisus Hristos
„RaptureTok”, fenomenul viral de pe TikTok care anunță sfârșitul lumii: unii își vând mașinile, iar alții demisionează
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum au fost afectați prinții George, Louis și prințesa Charlotte de diagnosticul de cancer al mamei lor...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un...
Adevărul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playtech
Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
Pro FM
Ce spune Theo Rose despre cei care nu au crezut în relația ei cu Anghel Damian: „Nimănui nu-i pasă cu...
Film Now
Sarah Jessica Parker vorbește într-un interviu rar despre finalul „And Just Like That…”: Uneori este cel mai...
Adevarul
Arsenalul nuclear al SUA este învechit și modest în raport cu cel al Rusiei și Chinei, avertizează un raport...
Newsweek
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027
Digi FM
A murit Remo Girone, cunoscut pentru rolul Tano Cariddi din „Caracatiţa”. Actorul avea 76 de ani
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Un duo mamă-fiică rar văzut în public. Robin Wright și Dylan Penn, de mână la un eveniment de modă în Paris
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...