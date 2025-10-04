Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok

Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit în această săptămână în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite. Ascensiunea și căderea lui au fost filmate și difuzate live pe TikTok.

El ajunsese în ultima porţiune a urcuşului când rucsacul său s-ar fi blocat, din primele informații din anchetă. A coborât atunci în rapel de-a lungul frânghiei până la capătul acesteia, pentru a-şi elibera echipamentul, dar a căzut în gol aproximativ 730 de metri. Serviciile parcului naţional american au deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs accidentul.

„Cu inima îndurerată vă anunţ că fiul meu extraordinar, Balin Miller, a decedat astăzi într-un accident de alpinism. Inima mi-e sfâşiată în mii de bucăţi”, a anunţat mama lui, miercuri, pe reţelele de socializare. „Nu ştiu cum voi depăşi această încercare. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coşmar oribil”, a adăugat ea.

Un bărbat pe nume Eric, care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy”.

Încercarea lui Miller, o adevărată atracţie, până la punctul de a fi etichetat uneori ca influencer, a adunat, potrivit lui, 100.000 de curioşi în ultimele zile pe Tik Tok.

„Toţi îl încurajam şi voiam să-l vedem ajungând în vârf”, a declarat sursa pentru site-ul care a transmis teribila cădere. 500 de persoane erau conectate în acel moment. „Toată lumea este şocată”, a concluzionat el.

Balin Miller este a treia persoană care a murit în celebrul parc american în acest an. În iunie, un tânăr texan de 18 ani a murit, urmat de un drumeţ de 29 de ani, care s-a lovit cu capul de o ramură groasă.

Născut în Alaska, Miller a început să scrie istorie în sportul său, realizând în ultimele luni mai multe ascensiuni impresionante. În iunie, a cucerit traseul Slovak Direct, pe versantul muntelui Denali din Alaska, o încercare solitară salutată de întreaga comunitate alpinistă.

În cursul anului, Miller s-a deplasat în Patagonia şi în Munţii Stâncoşi canadieni pentru a-şi completa palmaresul. Aceste călătorii i-au permis să adauge la lista sa de realizări trasee de renume, precum Californiana pe Cerro Chaltén, apoi Virtual Reality şi Reality Bath, în Canada. Un triptic pe care tânărul l-a realizat vopsindu-şi obrajii cu sclipici. „Ca un războinic care se deghizează înainte de a pleca la luptă... ştim că ne pregătim să înfruntăm o încercare”, spunea el cu umor.

