Un amiral NATO cere adaptarea rapidă a Alianței la noile tehnologii: „Istoria nu aşteaptă organizaţiile indecise”

Data publicării:
Amiralul francez Pierre Vandier, Comandant Suprem Aliat pentru Transformare (SACT). Sursa foto: Profimedia Images

Comandantul suprem aliat pentru transformare al NATO, amiralul francez Pierre Vandier, a îndemnat ţările din Alianţa Nord-Atlantică să-şi accelereze transformarea militară pentru a se adapta la noua realitate dominată de noile tehnologii, în special de inteligenţa artificială (AI).

„Istoria nu aşteaptă organizaţiile indecise. Nu dă niciodată timp de aşteptare. Observă retrospectiv care dintre ele au reuşit să se transforme şi care au dispărut, anihilate prin înfrângere. Fie te transformi, fie renunţi. Nu există o a treia cale”, scrie Vandier într-o analiză publicată marţi în revista Le Grand Continent, citată de Agerpres.

Potrivit amiralului francez, războiul a încetat să mai fie un fenomen excepţional, devenind o realitate structurală a sistemului internaţional şi, în acest context, AI „condamnă” organizaţiile „lente şi excesiv de birocratice”.

Inteligența artificială „oferă celor care învaţă repede un avantaj exponenţial în faţa celor care nu o fac. Nu este doar un alt instrument; este o dovadă darwinistă a supravieţuirii”, avertizează fostul general-maior al armatei franceze, ex-şef al Statului Major al Forţelor navale şi comandant al portavionului Charles de Gaulle.

În analiza sa, amiralul francez reflectează asupra factorului timp, alterat de apariţia AI, precum şi asupra faptului că Occidentul, după decenii de relativă stabilitate, şi-a redus nu doar capacităţile militare, ci şi disponibilitatea de a vedea conflictul drept o posibilitate imediată. Punctul de cotitură a venit odată cu invazia rusă în Ucraina în februarie 2022, care a scos în evidenţă costul acestei „iluzii a păcii”.

Cu toate acestea, Vandier consideră că majorarea bugetelor sau consolidarea armamentului nu sunt îndeajuns în faţa unui fenomen a cărui natură s-a schimbat profund. Potrivit lui, războiul actual depăşeşte sfera strict militară, fiind îndreptat împotriva setului de sisteme de la baza societăţilor.

Astfel, infrastructurile energetice, reţelele de comunicaţii, lanţurile logistice şi coeziunea socială au devenit obiective prioritare pentru adversari, ceea ce elimină distincţia tradiţională dintre prima linie a frontului şi spatele frontului.

În acest context, amiralul francez subliniază importanţa în creştere a factorului timp în conflictele contemporane, deoarece accelerarea tehnologică, impulsionată în special de AI, impune o adaptare constantă. De aceea, capacitatea de a învăţa mai repede decât adversarul devine un element central al descurajării, afirmă Vandier.

În opinia sa, NATO dispune de active-cheie, precum baza sa industrială şi experienţa în materie de interoperabilitate, dar avertizează că aceste avantaje vor fi eficiente doar dacă Alianţa Nord-Atlantică va fi capabilă să se adapteze la ritmul impus de noua natură a războiului şi de progresul tehnologic.

Editor : M.I.

